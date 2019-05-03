Россияне уверены, что День Победы следует отметить заботой о ветеранах

Согласно последнему опросу "Левада-центра", посвященному празднествам по случаю Дня Победы, 52% россиян полагают, что этот день следует посвятить заботе о пока ещё живых ветеранах, а не созерцанию военной техники на параде.

Праздничные шествия и салюты 9 мая одобряют 23% респондентов. В 2018 году их было 35%. Вместе с тем, 23% опрошенных уверены, что памятную дату необходимо отмечать становлением мира и урегулированием вооруженных конфликтов.

Телетрансляцию торжества в Москве собираются посмотреть 76% россиян. Между тем лично принять участие в шествии "Бессмертного полка" планируют 33% респондентов, а 62% не пойдут на него.

48% граждан РФ известили, что День Победы вызывает у них радость, 27% чувствуют скорбь по поводу миллионов погибших, 23% в равной мере ощущают и то, и другое.

Опрос был проведен с 18 по 23 апреля текущего года среди городского и сельского населения в возрасте от 18 лет и старше. Всего в выборке поучаствовали 1625 человек.