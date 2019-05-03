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Новости

11:45

Россияне уверены, что День Победы следует отметить заботой о ветеранах

фото ЗакС политика Россияне уверены, что День Победы следует отметить заботой о ветеранах

Согласно последнему опросу "Левада-центра", посвященному празднествам по случаю Дня Победы, 52% россиян полагают, что этот день следует посвятить заботе о пока ещё живых ветеранах, а не созерцанию военной техники на параде.

Праздничные шествия и салюты 9 мая одобряют 23% респондентов. В 2018 году их было 35%. Вместе с тем, 23% опрошенных уверены, что памятную дату необходимо отмечать становлением мира и урегулированием вооруженных конфликтов.

Телетрансляцию торжества в Москве собираются посмотреть 76% россиян. Между тем лично принять участие в шествии "Бессмертного полка" планируют 33% респондентов, а 62% не пойдут на него.

48% граждан РФ известили, что День Победы вызывает у них радость, 27% чувствуют скорбь по поводу миллионов погибших, 23% в равной мере ощущают и то, и другое.

Опрос был проведен с 18 по 23 апреля текущего года среди городского и сельского населения в возрасте от 18 лет и старше. Всего в выборке поучаствовали 1625 человек.

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14:56    
14:33. У нас и 93-летних ветеранов ещё десятки тысяч!!! К примеру, последний Маршал Советского Союза 95-летний Д. Язов, командовавший ротой в войну!

14:33    
настоящим ВЕТЕРАНАМ ВОВ НЕ МЕНЬШЕ 93 ЛЕТ. остальные вертухаи и липовые блокадники

12:28    
12:20. Вы не правы, так как живы ещё сотни тысяч героев Великой Отечественной войны, им за девяносто, но они продолжают вести патриотическое воспитание молодёжи...Не забываем, что в мае 1945 года у генералиссимуса Сталина в боевом строю было 11 миллионов(!!!!!!!!!!!!) солдат и офицеров...

12:20    
увы, настоящие ВЕТЕРАНЫ ВОВ уже умерли - им ВЕЧНАЯ СЛАВА!

12:09    
Да, мы умеем воевать и можем повторить опять...

11:53    
День Победы над мировым фашизмом Советского народа во главе с Верховным Главнокомандующим И.В. Сталиным-величайшее событие, достижение нашего Отечества за всю его историю!!! Потому его надо ТОРЖЕСТВЕННО отмечать парадами, салютами, памятью о погибших и заботой об оставшихся немногочисленных ветеранах, так как скоро их никого не останется...

11:50    
Главное, в чем должно заключаться праздование Дня Победы - в разыскании останков погибших бойцов и увековечивании их памяти - поименно, а не абстрактно. В выяснении судеб погибших и пропавших без вести.
Вот на что следует тратить деньги, и силы, и время.

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