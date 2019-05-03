Трамп о выборах-2020: Не хочу, чтобы Россия или кто-либо еще манипулировал нами

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп снова выступил с опровержением своего сговора с Россией ради победы на выборах 2016 года, уведомляет телеканал Fox News.

В обширном интервью он сообщил, что не потерпит "интервенции" ни с чьей стороны, поэтому электоральное событие будет максимально открытым.

"Я не хочу, чтобы Россия или кто-либо еще манипулировал нашими выборами", - заявил Трамп.

Вместе с тем, нынешний глава США призвал вечно соперничающих между собой демократов и республиканцев объединиться во благо страны

"Больше никаких дорогостоящих и длительных расследований. Давайте работать над иммиграцией, инфраструктурой, гораздо более низкими ценами на лекарства и над многим другим. И давайте делать это сейчас!" - декламировал Трамп на просторах своего Twitter.

Ранее спецпрокурор Роберт Мюллер опубликовал масштабный доклад, в котором приведены доказательства невмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Следующие пройдут в Штатах 3 ноября 2020 года.