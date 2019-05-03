К отцу активиста "Открытой России" наведался полицейский

К родителю активиста "Открытой России" Павла Чупрунова пришел сотрудник полиции, сообщил он сам редакции "МБХ Медиа".

"Полицейский пришел по адресу моей регистрации, его встретил мой отец. Полицейский хотел знать, где я проживаю, сказал отцу, что я участвую в „экстремистских движениях“. На вопрос „каких именно?“ полицейский ответил, что в несогласованных шествиях", - уточнил детали беседы Чупрунов, отметив, что представитель правопорядка никаких повесток по завершении визита не вручил, сообщив лишь, что хотел лично побеседовать с активистом.

Павла Чупрунова задержали ещё до начала первомайского шествия на Невском проспекте. Позже его отпустили из отдела, обязав явиться вновь в назначенный час. После освобождения из полиции Чупрунов успел посетить и разгон первомайского шествия оппозиции.

В ходе мирных общероссийских шествий по случаю Первомая были задержаны 126 человек, 69 из которых - жители Петербурга. При задержании представители силовых структур часто вели себя грубо: например, активистке Наталье Бариновой сломали плечо. В Смольном назвали действия правоохранителей резонными, а участников мероприятия (со стороны демоппозиции) - провокаторами.

Помимо прочего, административный арест получили глава предвыборной муниципальной кампании штаба Алексея Навального в Петербурге Александр Шуршев и экс-координатор "Открытой России" Андрей Пивоваров.

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