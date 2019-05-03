СПЧ поддержал заявление Шишлова по разгону Первомая в Петербурге

Члены президентского Совета по правам человека выразили солидарность с уполномоченным по правам человека в Петербурге Александром Шишловым, заявившем о противоправных задержаниях демонстрантов на первомайском шествии. Отчет омбудсмена опубликован на сайте СПЧ.

Разгон санкционированного мероприятия Шишлов расценивает как "грубое нарушение прав человека, гарантированных Конституцией России".

"По многочисленным свидетельствам, задержания с применением силы проводились безосновательно и без предупреждения, не были вызваны нарушением общественного порядка или невыполнением законных требований сотрудников полиции", - констатировал омбудсмен вечером 1 мая.

В ходе мирных общероссийских шествий по случаю Первомая были задержаны 126 человек, 69 из которых - жители Петербурга. При задержании представители силовых структур часто вели себя грубо: например, активистке Наталье Бариновой сломали плечо. В Смольном назвали действия правоохранителей резонными, а участников мероприятия (со стороны демоппозиции) - провокаторами.

Помимо прочего, административный арест получили глава предвыборной муниципальной кампании штаба Алексея Навального в Петербурге Александр Шуршев и экс-координатор "Открытой России" Андрей Пивоваров.

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