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Новости

15:15

СПЧ поддержал заявление Шишлова по разгону Первомая в Петербурге

фото ЗакС политика СПЧ поддержал заявление Шишлова по разгону Первомая в Петербурге

Члены президентского Совета по правам человека выразили солидарность с уполномоченным по правам человека в Петербурге Александром Шишловым, заявившем о противоправных задержаниях демонстрантов на первомайском шествии. Отчет омбудсмена опубликован на сайте СПЧ.

Разгон санкционированного мероприятия Шишлов расценивает как "грубое нарушение прав человека, гарантированных Конституцией России".

"По многочисленным свидетельствам, задержания с применением силы проводились безосновательно и без предупреждения, не были вызваны нарушением общественного порядка или невыполнением законных требований сотрудников полиции", - констатировал омбудсмен вечером 1 мая.

В ходе мирных общероссийских шествий по случаю Первомая были задержаны 126 человек, 69 из которых - жители Петербурга. При задержании представители силовых структур часто вели себя грубо: например, активистке Наталье Бариновой сломали плечо. В Смольном назвали действия правоохранителей резонными, а участников мероприятия (со стороны демоппозиции) - провокаторами.

Помимо прочего, административный арест получили глава предвыборной муниципальной кампании штаба Алексея Навального в Петербурге Александр Шуршев и экс-координатор "Открытой России" Андрей Пивоваров.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:21    
16:05 Тяв-тяв... боевая болонка.

16:19    
Санкт -Петербург, эта колыбель революции, опять обгадился, воняет  на весь мир.
Демонстранты не громили магазины, не поджигали машины, шли себе вполне мирно, неся неугодные для власти лозунги. И власть ничего умнее не нашла, как арестовывать людей даже в ПЕРВОМАЙ!
Позор власти Питера!

16:05    
Всех прозападных бунтовщиков на нары! СПЧ-разогнать, Шишлова-уволить! Таково веление времени!

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