Глава "Левада-центра": Питерский Первомай - демонстративное насилие

События в центре Петербурга, развернувшиеся на Первомай и ознаменовавшиеся массовыми задержаниями, директор социологической организации "Левада-центр" Лев Гудков сравнил со столкновениями на Болотной площади в мае 2012-го года, которые тоже закончились массовыми задержаниями и последующими тюремными сроками для участников демонстрации.

"Это демонстративное, показательное насилие. Понятно, что была дана команда "фас", а начальники на местах уже каждый думал, как ее выполнять", - подкрепил свое сравнение социолог.

По его словам, решение о жестоком "свинчивании" демонстрантов приказ мог отдавать присутствующий на месте полицейский начальник и даже без указания "сверху". Мысль социолога состоит в том, что за излишнее рвение полицейского начальника не накажут, а накажут за пассивность - и именно из-за этого действия полиции и Росгвардии выглядели столь грубо.

В автозаках 1 мая оказались семь десятков петербургских демонстрантов. Наиболее известным из них и политически активным - Андрею Пивоварову и Александру Шуршеву - дали по десять суток административного ареста. На Шуршева налетели сзади и свалили с ног, когда он мирно беседовал с одним из полицейских.

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