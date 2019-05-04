Организаторы первомайских шествий обратились с жалобами в СК и прокуратуру

Пресс-секретарь петербургского отделения "Открытой России" Наталья Грязневич сообщила в своем Facebook о том, что на действия правоохранителей во время скандального первомайского шествия, сопроводившегося грубыми массовыми задержаниями, его организаторы пожаловались в Следственный комитет и прокуратуру.

По ее словам, произошедшее на празднике явилось красноречивым свидетельством "запущенности режима", а поведение силовиков выглядело "абсолютно неадекватным". С ее точки зрения, за всей допущенной жестокостью стоит непосредственно фигура врио губернатора Александра Беглова, который в очередной раз себя дискредитировал.

"Беглов не может быть губернатором Петербурга. Он не достоин этого поста ни по интеллектуальным, ни по профессиональным, ни по эстетическим критериям", - категорично написала Грязневич.

Всего 1 мая в центре города, по последним данным, задержали 69 человек. Некоторые в результате грубого обращения с ними полицейских и росгвардейцев получили различные травмы. Координаторы "протестных" колонн Андрей Пивоваров и Александр Шуршев получили по 10 суток спецприемника. Последнего сбили с ног и принялись душить, налетев на него сзади в ходе его спокойной беседы с представителем МВД.

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