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11:17

Организаторы первомайских шествий обратились с жалобами в СК и прокуратуру

фото ЗакС политика Организаторы первомайских шествий обратились с жалобами в СК и прокуратуру

Пресс-секретарь петербургского отделения "Открытой России" Наталья Грязневич сообщила в своем Facebook о том, что на действия правоохранителей во время скандального первомайского шествия, сопроводившегося грубыми массовыми задержаниями, его организаторы пожаловались в Следственный комитет и прокуратуру.

По ее словам, произошедшее на празднике явилось красноречивым свидетельством "запущенности режима", а поведение силовиков выглядело "абсолютно неадекватным". С ее точки зрения, за всей допущенной жестокостью стоит непосредственно фигура врио губернатора Александра Беглова, который в очередной раз себя дискредитировал.

"Беглов не может быть губернатором Петербурга. Он не достоин этого поста ни по интеллектуальным, ни по профессиональным, ни по эстетическим критериям", - категорично написала Грязневич.

Всего 1 мая в центре города, по последним данным, задержали 69 человек. Некоторые в результате грубого обращения с ними полицейских и росгвардейцев получили различные травмы. Координаторы "протестных" колонн Андрей Пивоваров и Александр Шуршев получили по 10 суток спецприемника. Последнего сбили с ног и принялись душить, налетев на него сзади в ходе его спокойной беседы с представителем МВД.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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14:15    
13:57 У президентской администрации другие рейтинги. Вциомовские фальшивки для публики там не котируются.

13:57    
13:42. Сейчас за полгода рейтинг поддержки в Питере у Беглова 43%!!! Думаю, что разгон прозападных русофобов 1 мая поднимет рейтинг ещё процента на 3-4, потому что абсолютное большинство петербуржцев ненавидит эту госдеповскую "пятую колонну" всеми фибрами души! Не зря Путин на выборах в Питере получил под 80% голосов избирателей на президентских выборах! А ещё скоро патриоты России из Донбасса подъедут в Питер на ПМЖ...

13:42    
1 мая 2019 года - день когда Беглов, ради своего падающего предвыборного рейтинга у президентской администрации, подставил полицию города. Всё останется в памяти народной.

13:37    
11:37 Тебе-то, дура стареющая, в Европу больше не ездить. Тебе, теперь, только - в Крым или в ту же Сибирь.

13:35    
Горд за Петербург(Ленинград), за то, что 1 мая моя полиция вломила этим прозападным либералам-гомосекам, этим подрывникам государственного строя России!

11:37    
Полиция-браво за действия 1мая! Никакой пощады экстремистам из прозападной "пятой колонны"! Их надо силой депортировать в гомосечную Европу или на свежий воздух на сибирские просторы! Таково веление времени!

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