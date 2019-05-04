"Мусорный" протестующий в Архангельской области рассказал о поведении полиции

Один из лидеров протестного движения, возникшего в Архангельской области в связи с начавшимся строительством мусорного полигона возле станции Шиес, Андрей Боровиков, дал обширное интервью радиостанции "Свобода", в котором привел примечательные детали взаимодействия митингующих с полицией.

По его словам, "услугами" местных правоохранителей исполнительная власть практически перестала пользоваться ввиду того, что, как ему кажется, "земляки" заняли сторону недовольного народа и наотрез отказываются его калечить или грубо "винтить": эту непростую задачу при необходимости поручат людям заезжим.

"Наверняка, найдется несколько, может быть, десяток, кто пойдет все-таки за зарплату бить своих братьев, но это все равно не показатель. Скорее всего, так и будет, как в Ингушетии, если отдадут приказ сверху", - поделился соображениями Боровиков, добавив, что рейтинг местного губернатора Игоря Орлова, любящего обзывать население ругательными словами, даже не нулевой, а "отрицательный".

К своей личной судьбе активист относится фаталистично: дело, которым он занят, он находит важнее возможных издержек.

"Мы все ждем, что прилетит кто-то и все за кого-то решит. Вот я и решил, что я никого ждать не буду, что я буду решать. И так решили многие наши активисты. Поэтому, если мне суждено пойти за идею в тюрьму, я готов", - признался интервьюируемый.

Протесты против завоза мусора из Подмосковья на территорию северного региона длятся около полугода. Бессрочный протест объявили и архангелогородцы на центральной площади города, и дежурящие возле станции Шиес.