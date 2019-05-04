"Наблюдатели Петербурга" требуют отставок и извинений за "срыв" Первомая

Организация "Наблюдатели Петербурга" опубликовала в Telegram заявление, в котором требует привлечь к ответственности правоохранителей, препятствовавших проведению санкционированного властями первомайского шествия и грубо задерживавших граждан. Помимо юридического наказания, "общественники" требуют отставок и принесения пострадавшим гражданам официальных извинений.

"Поступающая таким образом с мирным согласованным шествием власть чувствует себя в городе абсолютным хозяином, не зависящим от волеизъявления горожан, и грядущие «выборы» должны стать для нее лишь ширмой, создающей видимость соблюдения демократических процедур, — точно так же, как и противозаконные действия властей изображали заботу о безопасности людей на первомайском шествии", - говорится в тексте манифеста.

По мнению "Наблюдателей Петербурга", вместо непосредственно организаторов уличных акций организовывать движение почему-то взялись люди в погонах, что привело к насилию и беспорядкам.

По последним данным, 1 мая в центре города задержали 69 человек. Андрей Пивоваров и Александр Шуршев, известные своей протестной активностью, получили по 10 суток спецприемника каждый. Известно о причиненных людям увечьях, нанесенных им полицией и Росгвардией.

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