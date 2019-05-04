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Новости

14:02

"Наблюдатели Петербурга" требуют отставок и извинений за "срыв" Первомая

фото ЗакС политика "Наблюдатели Петербурга" требуют отставок и извинений за "срыв" Первомая

Организация "Наблюдатели Петербурга" опубликовала в Telegram заявление, в котором требует привлечь к ответственности правоохранителей, препятствовавших проведению санкционированного властями первомайского шествия и грубо задерживавших граждан. Помимо юридического наказания, "общественники" требуют отставок и принесения пострадавшим гражданам официальных извинений.

"Поступающая таким образом с мирным согласованным шествием власть чувствует себя в городе абсолютным хозяином, не зависящим от волеизъявления горожан, и грядущие «выборы» должны стать для нее лишь ширмой, создающей видимость соблюдения демократических процедур, — точно так же, как и противозаконные действия властей изображали заботу о безопасности людей на первомайском шествии", - говорится в тексте манифеста.

По мнению "Наблюдателей Петербурга", вместо непосредственно организаторов уличных акций организовывать движение почему-то взялись люди в погонах, что привело к насилию и беспорядкам.

По последним данным, 1 мая в центре города задержали 69 человек. Андрей Пивоваров и Александр Шуршев, известные своей протестной активностью, получили по 10 суток спецприемника каждый. Известно о причиненных людям увечьях, нанесенных им полицией и Росгвардией.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:51    
15:56 Насральный, ты как "Саша", любишь дубинку потверже?

16:01    
15:56. Полностью поддерживаю!

15:56    
Не могу сильно похвалить полицию, хотя уже лучше, чем раньше. Почему всё равно такая мягкотелость и нерешительность ? Кого бояться ? Этих проплаченных госдепом организаторов и провокаторов беспорядков ? Обкуренных жидов и штатную шпану, всегда лезущую на полицию , а потом жалующуюся на синяки и переломы ? Почему до сих пор по городу ползают вши-"демократы"!, насральники, оплаченные преступником ходором жидята и прочая мразь  из всяких "открытых" и "других" Россий ? Жестоко пресекать всю эту шваль и никого не бояться. На вонь и визг "правозащитников" и прочих шишловых насрать три раза, если не хотите вторую хохляндию и самосуды. Морды эти опротивели !

15:00   Полиция  
14:04 Пожалуйста!!! Всегда готовы защитить Пригожина, Ротенбергов, Линников, Медведева, Путина, Соловьва, Шейнина, Кондрашова и других представителей русского народа.

14:16    
14:04 Да ладно, от русского народа, точно?

14:04    
Полиция-браво!!! Спасибо от русского народа за борьбу с прозападными тварями!

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