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Новости

14:55

Радзиховский: Когда ДНР и ЛНР вернутся в Украину, знает только Путин

фото ЗакС политика Радзиховский: Когда ДНР и ЛНР вернутся в Украину, знает только Путин

Резонансную инициативу президента Владимира Путина о предоставлении сепаратистских регионов Украины российского гражданства с максимального количества сторон проанализировал политолог Леонид Радзиховский, попытавшись развенчать некоторые из существующих в обществе мифов. Ни одна из версий, кроме версии "троллинга", его не устраивает, поскольку аргументы в пользу тех или иных мотивов он находит несостоятельными. Самым несостоятельным ему видится нужда Путина в приливе лояльного избирателя. По прикидкам эксперта, если даже все население Донбасса приписать к России, "на выходе" она получит не более миллиона граждан, имеющих право голосовать на выборах. Такого рода операция или игра, как ему представляется, "не стоит свеч".

Еще одна версия тоже встречает скепсис политолога - версия о том, что выдачей российских паспортов Путин оберегает участвующих в военных действиях сепаратистов от уголовного преследования на территории Украины.

Ну, запаслив Владимир Владимирович, запаслив и осторожен. Потому что когда они вернутся в состав Украины, видимо, знает только он, больше этого не знает никто. Этого не знает Украина, это не знают они, этого никто не знает.

Леонид Радзиховский

Напомним, Владимир Путин подписал указ об упрощении получения гражданства России для жителей ДНР и ЛНР 24 апреля. На это заявление в достаточно резкой форме откликнулся новый президент Украины Владимир Зеленский. Позже стало известно о популярности меры, принятой Путиным, и очередях.

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16:35    
Радзиховский, похоже, одну дрянь с Резником курит...

15:39   Oly  
Мы все тоже знаем: НИКОГДА!

15:28    
А почему ДНР и ЛНР должны вернуться В Украину? Это же исторически российские земли, где живут в массе своей РУССКИЕ люди...Никогда эти территории не вернутся на Украину, так как миллионы жителей этих территорий этого не допустят!  Потому анализ Радзиховского смахивает на гнусную антирусскую провокацию...

15:14    
Радзиховский никогда не отличался объективностью в анализе событий, их смыслах, прогнозе и тд., даже на фоне того же Павловского...Хрень всякую несёт! Ну, к примеру, он говорит о дополнительном для России миллионе избирателей со всего Донбасса, а когда только в ДНР и ЛНР проживает 3,8 миллиона жителей, правда включая детей, а во всём Донбассе более 6 миллионов...Почему всего миллион???Главное же намерение Путина он в упор не хочет видеть - ЕДИНЕНИЕ русских и пророссийских граждан в одном великом государстве-России! Как западные и восточные немцы объединились 30 лет назад!

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