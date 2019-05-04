Радзиховский: Когда ДНР и ЛНР вернутся в Украину, знает только Путин

Резонансную инициативу президента Владимира Путина о предоставлении сепаратистских регионов Украины российского гражданства с максимального количества сторон проанализировал политолог Леонид Радзиховский, попытавшись развенчать некоторые из существующих в обществе мифов. Ни одна из версий, кроме версии "троллинга", его не устраивает, поскольку аргументы в пользу тех или иных мотивов он находит несостоятельными. Самым несостоятельным ему видится нужда Путина в приливе лояльного избирателя. По прикидкам эксперта, если даже все население Донбасса приписать к России, "на выходе" она получит не более миллиона граждан, имеющих право голосовать на выборах. Такого рода операция или игра, как ему представляется, "не стоит свеч".

Еще одна версия тоже встречает скепсис политолога - версия о том, что выдачей российских паспортов Путин оберегает участвующих в военных действиях сепаратистов от уголовного преследования на территории Украины.

Ну, запаслив Владимир Владимирович, запаслив и осторожен. Потому что когда они вернутся в состав Украины, видимо, знает только он, больше этого не знает никто. Этого не знает Украина, это не знают они, этого никто не знает. — Леонид Радзиховский

Напомним, Владимир Путин подписал указ об упрощении получения гражданства России для жителей ДНР и ЛНР 24 апреля. На это заявление в достаточно резкой форме откликнулся новый президент Украины Владимир Зеленский. Позже стало известно о популярности меры, принятой Путиным, и очередях.