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16:33

Амосов возмущен действиями полиции на Первомае

фото ЗакС политика Амосов возмущен действиями полиции на Первомае

Депутат петербургского парламента Михаил Амосов, вышедший из партии "Яблока" и создавший "Движение демократического обновления", выразил свое несогласие с тем, что ему удалось наблюдать 1 мая в центре города - силовой разгон мирного шествия. Он заметил, что в этот традиционный день для народных гуляний впервые применялись "рамки" для выявления металлических предметов в карманах.

Задержание своего коллеги Максима Резника Амосов счел хорошо спланированной провокацией силовиков.

"Ни один из участников марша не проявил агрессии по отношению к окружающим, включая представителей силовых структур. На тех же кадрах отчётливо видно, что организаторы марша неоднократно пытались снять напряжение, которое росло с каждым задержанием, не допустить выхода ситуации из-под контроля", - говорится в пресс-релизе.

Политик выразил надежду на то, чтобы ничего подобного в Петербурге больше не повторялось.

После задержания на Первомае 69 мирных людей, чаще всего в грубой форме, организаторы акции обратились в прокуратуру и Следственный комитет с требованием проверить адекватность и уместность действий полиции и Росгвардии.



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