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4 мая, 18:32

Зеленский ответит Путину на его решение раздать жителям Донбасса паспорта

фото ЗакС политика Зеленский ответит Путину на его решение раздать жителям Донбасса паспорта

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал российской стороне, что найдет адекватный и сильный ответ на решение о выдаче российских паспортов жителям сепаратистских территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом пишет "Интерфакс".

"У нас есть несколько ходов, скажем так. Мы в этом должны быть креативными, быстрыми и умными: такими, какими мы есть. Поэтому мы будем готовить и потом покажем все. Я выйду и расскажу - секретов нет", - приводится цитата Зеленского.

Инициативу, дающую возможность жителям двух мятежных республик получить российское гражданство, Владимир Путин узаконил в конце апреля. Несмотря на то, что подкрепил он свое решение некими гуманитарными соображениями, Зеленский резко ответил ему, что с ним не стоит общаться в подобном ключе, на языке давления и угроз.

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4 мая, 21:22    
"Я тебя поцелую, но потом..."

4 мая, 21:17    
Надо устроить просмотр  на ТВ сериала "Слуга народу", чтобы с ним сверять действия Зеленского....

4 мая, 20:28    
зеленскому респект, он еще не раз утрет нос путину. зеленский евролидер европейской страны и свободного народа и это не саудовский шейх путин, изнеженный и трусливый властитель закрепощенных масс... украина уже утерла нос россии, показав что такое цивилизованные выборы свободного народа, а россии остается только злобствовать от зависти... как это - в "фашисткой" стране - как подавала российская пропаганда - "бандеровцы" выбрали безо всякой стрельбы и черносотенных погромов - еврея президента...

4 мая, 19:19    
Зеленский ответит очередной глупостью, так как другого в его арсенале ничего нет!

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