Зеленский ответит Путину на его решение раздать жителям Донбасса паспорта

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал российской стороне, что найдет адекватный и сильный ответ на решение о выдаче российских паспортов жителям сепаратистских территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом пишет "Интерфакс".

"У нас есть несколько ходов, скажем так. Мы в этом должны быть креативными, быстрыми и умными: такими, какими мы есть. Поэтому мы будем готовить и потом покажем все. Я выйду и расскажу - секретов нет", - приводится цитата Зеленского.

Инициативу, дающую возможность жителям двух мятежных республик получить российское гражданство, Владимир Путин узаконил в конце апреля. Несмотря на то, что подкрепил он свое решение некими гуманитарными соображениями, Зеленский резко ответил ему, что с ним не стоит общаться в подобном ключе, на языке давления и угроз.