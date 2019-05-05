Шуршев просит СК расследовать инцидент с его жестоким задержанием на Первомае

Глава муниципальной кампании штаба Алексея Навального в Петербурге Александр Шуршев подал заявление в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело постфактум его грубого задержания на мирном первомайском шествии, передает "Коммерсант".

В документе, который был направлен в СК через электронную приемную от имени Шуршева адвокатом Виталием Черкасовым, отмечается, что силовики напали на него "со спины и с силой бросили на асфальт", причинив ему ряд телесных повреждений. Инцидент произошел на глазах у большого количества демонстрантов. Сам момент нападения запечатлен на видеозаписи.

Шуршев просит СК провести расследование и после привлечь всех виновных к ответственности согласно букве закона. Примечательно, что все силовики носили шлемы с затонированным визором и форму без отличительных знаков.

Напомним, ночью 1 мая Невский районный суд назначил Шуршеву и экс-координатору "Открытой России" Андрею Пивоварову по 10 суток ареста по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (Организация либо проведения публичного мероприятия без подачи уведомления). Их задержали во время Первомая, когда они пытались выяснить у полиции, почему задерживают других участников демократического шествия за честные выборы. Суд первой инстанции установил, что Шуршев и Пивоваров организовали несанкционированный митинг на Невском проспекте, хотя им было разрешено проводить только шествие по центру города.

2 мая горсуд отклонил апелляции обоих общественников, оставив их под арестом.

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