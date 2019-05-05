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Новости

10:36

Шуршев просит СК расследовать инцидент с его жестоким задержанием на Первомае

фото ЗакС политика Шуршев просит СК расследовать инцидент с его жестоким задержанием на Первомае

Глава муниципальной кампании штаба Алексея Навального в Петербурге Александр Шуршев подал заявление в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело постфактум его грубого задержания на мирном первомайском шествии, передает "Коммерсант".

В документе, который был направлен в СК через электронную приемную от имени Шуршева адвокатом Виталием Черкасовым, отмечается, что силовики напали на него "со спины и с силой бросили на асфальт", причинив ему ряд телесных повреждений. Инцидент произошел на глазах у большого количества демонстрантов. Сам момент нападения запечатлен на видеозаписи.

Шуршев просит СК провести расследование и после привлечь всех виновных к ответственности согласно букве закона. Примечательно, что все силовики носили шлемы с затонированным визором и форму без отличительных знаков.

Напомним, ночью 1 мая Невский районный суд назначил Шуршеву и экс-координатору "Открытой России" Андрею Пивоварову по 10 суток ареста по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (Организация либо проведения публичного мероприятия без подачи уведомления). Их задержали во время Первомая, когда они пытались выяснить у полиции, почему задерживают других участников демократического шествия за честные выборы. Суд первой инстанции установил, что Шуршев и Пивоваров организовали несанкционированный митинг на Невском проспекте, хотя им было разрешено проводить только шествие по центру города.

2 мая горсуд отклонил апелляции обоих общественников, оставив их под арестом.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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17:49    
Позор полицаям, Брехлову и  ЕдРисне!
"Анктивнутые, противные..." от Брехлова в сети:
https://twitter.com/i/status/1123528163055816704

https://youtu.be/Z6CcvkFsct8
http://www.rosbalt.ru/piter/2019/05/01/1779259.html?
https://youtu.be/SoE5kI7bfKI
https://vk.com/video-177789971_456239420

16:30    
13-55
Задержания мирных нарушителей спокойствия надо, всё-таки, проводить по уставу, вежливо и достойно, а не как сучонки отвязанные бросаться.

13:55    
СК и прокуратура, конечно же, не будут ничего делать, но этот шаг было сделать необходимо. Главное, запомнить - кто и что ответит.

11:28    
Да, что Басаев с Хаттабом хотели уничтожения России, что прозападная "пятая колонна", включая Шуршева, Резника, Вишневского и др., стремится уничтожить ВЕЛИКУЮ Россию, сделав её подстилкой США со всеми евро"ценностями"-мерзостями!

10:44    
Шуршев-прозападный экстремист-террорист, это питерский Басаев или Хаттаб, потому ему место в лучшем случае шуршать на сибирских лесозатовках!

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