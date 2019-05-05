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Новости

12:15

Папа Римский готовится к визиту в Россию

фото ЗакС политика Папа Римский готовится к визиту в Россию

Глава Католической церкви, Папа Римский Франциск, подтвердил ТАСС свою готовность посетить Россию. 

"Я должен заехать [в Россию]", - ответствовал он на замечание журналиста о том, что его нынешнее путешествие по Болгарии не только территориально близко к РФ, но и включает в себя визит и поклонение иконам святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.

Франциск уже не единожды заявлял о готовности посетить Россию. Буквально на днях завершилась паломническая поездка делегации римского епископата во главе с главным викарием Рима кардиналом Анджело Де Донатисом в Москву, где священнослужители встретились со своими православными коллегами.

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15:27    
Проезжаешь мимо, ну, и проезжай себе мимо.

15:22    
До Запада начинает доходить, что только раздел зон влияния между великими державами и поддержание между ними дружественных отношений может сохранить мир на планете Земля! Потому срочно нужна конференция условно "Ялта -2", где Россия должна вернуть себе зону ответственности, которая была у СССР, то есть Украина Прибалтика, Закавказье, Восточная Европа и тд.

14:58    
13-54 , твоя здесь какая заслуга петушара? Ты чего сделал полезного для России?

13:54    
И Папа едет в Россию, и Трамп только что Путину позвонил с предложением дружбы, и почти вся Европа против санкций и тд. Похоже на то, что Запад сдался в противостоянии с Россией! Знай наших!!!

13:13    
Чего ему тут надо?

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