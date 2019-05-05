Николас Мадуро призвал военных Венесуэлы быть готовыми к нападению США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро опасается, что в ближайшее время конфликт с США достигнет эскалации, в связи с чем попросил республиканских военных быть в полной боевой готовности.

"Военные должны быть готовы защищать страну с оружием в руках, если однажды Североамериканская империя посмеет посягнуть на эту землю, эту священную землю. Венесуэла - не беспомощная страна, а страна с мощными национальными вооруженными силами", - цитирует его заявление газета El Pais.

Внутри самой страны на протяжении уже нескольких месяцев не утихает политическое противостояние между социалистом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо. Последнего открыто поддерживает США, а также ряд европейских стран. В свою очередь РФ считает легитимным режим Мадуро: не так давно на южноамериканский континент прибыли российские военные. В ответ на это Дональд Трамп публично заявил о том, что, по-хорошему, России, особенно в вооруженном её обличии, следовало бы из Венесуэлы "убраться".