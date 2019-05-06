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9:30

Авиакатастрофа в Шереметьево: при аварийной посадке загорелся самолет "Аэрофлота"; погиб 41 человек

фото ЗакС политика Авиакатастрофа в Шереметьево: при аварийной посадке загорелся самолет "Аэрофлота"; погиб 41 человек

Минувшим вечером, 5 мая, около 18:30, следовавший из Москвы в Мурманск борт "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево через некоторое время после взлета. При посадке самолет охватило пламя. Внутри находились 78 человек.

Пожар уничтожил всю заднюю часть авиаборта. Загорелся самолет в результате удара о землю: взлетная полоса была заранее не подготовлена к приему неисправного судна - службы МЧС должны были превентивно залить её пеной. Потушить его удалось лишь после 20:00.

Ночью Следственный комитет отчитался, что в результате трагедии погиб 41 человек. Позднее стало известно, что среди погибших есть один ребенок. Всего на борту их было трое.

Возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Транспортная прокуратура проверит действия должностных лиц аэропорта Шереметьева и "Аэрофлота", ответственных за соблюдение безопасности полетов.

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Фото: скриншот видео из соцсетей

Список выживших и госпитализированных опубликован на сайте "Аэрофлота".

По данным ряда источников (ТАСС, "Интерфакс") причиной пожара могла стать попавшая в лайнер молния. Другие издания сообщают о неполадках электрооборудования. На данный момент известно, что самолет запрашивал аварийную посадку ввиду возникшего на борту возгорания. Найденные черные ящики эти сведения подтвердили. Поиск оставшихся продолжается. На месте работают криминалисты СК.

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Фото: МЧС

Все авиакомпании, использующие для перевозки пассажиров российские самолеты Sukhoi Superjet 100, объявили о массовых проверках своих бортов.

Ночью и приблизительно до 8 утра текущего дня вылеты в Мурманск из Шереметьево не осуществлялись.

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Фото: "Интерфакс"

Свои соболезнования родным погибших выразили лидеры ряда латиноамериканских государств, страны Евросоюза, президент Казахстана, чиновники Кремля, члены российского правительства и Совфеда. Утром к ним присоединились врио губернатора Петербурга Александр Беглов и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Власти Мурманской области объявили трехдневный траур.

Обновлено в 10:50.

ТАСС: Недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность рассматриваются Следкомом как основные версии крушения Sukhoi Superjet 100. Вместе с ними приоритетными считаются также неблагоприятные метеоусловия.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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11:57    
Родственники, примите соболезнования. Царство небесное погибшим.

9:51    
Соболезную! Не смог пилот в закритической ситуации(полное обесточивание и отключение всех приборов) проявить чудеса пилотирования при посадке при лишь работающих двигателях...Винить его в этом не стоит...

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