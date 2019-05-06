Прохожие нашли на свалке на Сахалине пиджак с орденами ветерана ВОВ

Сахалинец, прогуливавшийся мимо нелегальной свалки, расположенной у его дома, заметил среди прочего мусора выкинутый пиджак, к которому были приколоты ордена ветерана Великой Отечественной войны и копия его паспорта, передает "Интерфакс". Прокуратура начала проверку обстоятельств произошедшего.

Находку мужчина передал в местное отделение Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ).

По сведениям сахалинской телекомпании АСТВ, дочь ветерана известила, что вещи её отца могли выкинуть сотрудники клинингового сервиса: она заказала у них комплексную уборку, попросив отложить вещи её родителя, который умер в феврале 2018 года. Женщина уточнила, что после "процедур" из квартиры исчезли его обувь и документы.

К пиджаку ветерана были приколоты два ордена, десять медалей и один нагрудный знак: Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны 2-й степени, медаль "За победу над Японией", медаль "Ветеран МВД", юбилейная медаль "70 лет Вооруженных Сил СССР", юбилейные медали с 40 по 70 лет Победы, знак "Мастер спорта" и медаль "360 лет Пожарной охране России".

Фото: АСТВ

Усопший родился в 1926 году в Архангельской области. После ВОВ служил в пожарной части и УВД Южно-Сахалинска.

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