ВЦИОМ: Почти половина россиян не видят свою жизнь без интернета

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты последнего исследования, согласно которому 48% россиян не представляют свою жизнь лишенной доступа к интернету.

"Гипотетическая ситуация полного исчезновения интернета не вызовет паники среди половины пользователей: 24% сказали, что в этом случае в их жизни ничего не изменится, 27% - что влияние будет крайне слабым. Для 48% это станет серьезным испытанием - с 2017 года (32%) эта доля заметно выросла. 37% признались, что их жизнь существенно изменится, однако они смогут приспособиться, 11% - что они не представляют повседневности без возможности выйти в сеть", - отмечается в изыскании социологического центра.

Во ВЦИОМ подсчитали, что доля россиян, имеющих доступ к интернету на более или менее перманентной основе составляет 84%, при этом 69% пользуются им каждый день, 13% - пару раз в неделю/месяц и лишь 2% либо не пользуются доступом к сети, либо делают это крайне редко. Самая активная аудитория пользователей - люди в возрасте от 18 до 24 лет.

Опрос был проведен 18 апреля 2019 года среди россиян в возрасте от 18 лет и старше. Были опрошены 1600 респондентов.

Добавим также, 1 мая Владимир Путин подписал закон об автономном российском сегменте интернета.