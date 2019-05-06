Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

11:55

Вишневский и Ковалев попросят прокуратуру заняться парком на Смоленке

фото ЗакС политика Вишневский и Ковалев попросят прокуратуру заняться парком на Смоленке

Петербургские парламентарии Борис Вишневский и Алексей Ковалев решили обратиться в прокуратуру после недолгой и крайне неплодотворной встречи с вице-губернатором по инвестициям Эдуардом Батановым, известил "яблочник" у себя в Telegram. Темой дискуссии была документация по парку на Смоленке.

Депутаты в очередной раз озвучили свою позицию: поскольку участок законодательно закреплен в ЗНОП, то согласно ст. 417 Гражданского кодекса исполнение обязательств города перед инвестором представляется нелегитимным, поэтому договор аренды должен быть расторгнут, а после - окончательно отменено разрешение на застройку территории.

"Батанов отказывается соглашаться с этой логикой, заявляя, что у них "недостаточно оснований" для отмены аренды и разрешения на строительство. По сути, это означает, что исполнительная власть встает на сторону инвестора. На вопрос о том, идут ли переговоры о замене участка, нам не ответили. Готовим обращение в прокуратуру, чтобы заставили их расторгнуть договор аренды", - уточнил Вишневский.

Ранее о результатах неплодотворной дискуссии с Батановым сообщили защитники Муринского парка.

Напомним, 18 марта врио губернатора Александр Беглов подписал законопроект, согласно которому парк на Смоленке вошел в перечень зеленых насаждений общего пользования. Случилось это вскоре после того, как активисты упрекнули Беглова в затягивании процедуры накануне суда по иску градозащитников к застройщикам.

В апреле стало известно о том, что управление ФАС по Петербургу возбудило дело в отношении городского правительства из-за предоставления земельных участков в устье реки Смоленки под застройку.

ЗакС принял поправки в ЗНОП 27 февраля. Согласно им, от застроек теперь, кроме участков на Смоленке, защищены участок Митрофаньевского кладбища, скверы на улице Свободы, улице Профессора Попова и проспекте Обуховской обороны, несколько зеленых зон в Петергофе.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


14:24    
Ботаническая-парковая  инициатива победит Батаническое хамство.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
20:17 На Невском проспекте случилось смертельное ДТП

19:58 «Цитата» Беглова поможет собрать деньги в поддержку задержанных 1 мая

19:48 За год Памфилова обеднела в 2,5 раза

19:43 Чебыкин ждет ответа от Беглова по вопросу парка на Смоленке

19:41 Глава Горизбиркома заработал 4,2 млн рублей за год

19:24 Очередную правозащитную организацию Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей

18:58 "Диссернет": Со своими научными работами Беглов может "гулять" и дальше   2

18:28 Протестующие в Архангельской области утратили надежду на диалог с местной властью

17:44 Гособвинение запросило по полтора года колонии для Кокорина и Мамаева   2

17:19 В администрации Беглова появилась должность полиграфолога   2

17:19 Навальный считает, что Путин должен начать летать "Суперджетами"   6

17:10 В Смольном не спешат называть Калабина главой нового комитета

16:57 Цыпляева удивили слабые нервы полицейских, разгонявших первомайское шествие   2

16:26 На якутскую журналистку завели уголовное дело по иску мэра города

15:59 Беглов и Макаров высказались о трагедии в Шереметьево

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.