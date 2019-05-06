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Новости

12:51

Росгвардия потратит 3 млн рублей на "стреляющие" электрошокеры-дубинки

фото ЗакС политика Росгвардия потратит 3 млн рублей на "стреляющие" электрошокеры-дубинки

Российское военное ведомство, Росгвардия, собирается приобрести 250 дистанционных (стреляющих) электрошокеров-дубинок "АИР-107У" за 3 млн рублей. Сведения о тендере, который обнаружил "МБХ Медиа", опубликованы на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, минимальная стоимость поставляемого прибора должна составлять 12 086 рублей. Каждый электрошокер-дубинка должен быть рассчитан на 3 тысяч пусков. Максимальная дальность стрельбы - 4,5 метра.

Ранее аналогичными ЭШУ интересовались в МВД. В начале апреля ведомство собиралось закупить боевых дистанционных электрошокеров на сумму почти 50 млн рублей.

Также некоторое время назад приобретением новых дистанционных ЭШУ озаботились во ФСИН.

Фирмы, осуществляющие продажу "АИР-107У", в описании к изделию отмечают следующие его "достоинства": "Мощный электрошокер-дубинка поможет полицейскому исполнить свои обязанности быстро и эффективно. Предназначен для применения только сотрудникам МВД России. При контактном воздействии «АИР» можно использовать и как электрошокер, и как дубинку. «Зона антивыхвата» делает невозможными попытки отобрать электрошокер. Схватившись за «АИР», противник получит сильный удар электричества".

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14:32    
Больше дубинок! Больше выстрелов по врагам России и народа! Поддерживаю закупки!

13:25    
Развлечение для садистов.

13:23    
Испытываю чувство стыда за Питер! Это какими же дуболомами  надо быть, чтобы разгонять мирную ПЕРВОМАЙСКУЮ демонстрацию только за плакаты, которые не хвалили   бонз города?
Судить надо тех, кто такой приказ  отдал, и тех, кто  поднял руку на женщин!!!
Это как людям смотрят в глаза  после первомайского беспредела наши "доблестные" единороссы  господа Беглов и Макаров???

13:05    
Ещё одна бессмысленная растрата денег налогоплательщиков. При задержании настоящих преступников нужны другие игрушки, с большей дистанцией действия, для разгона мирных демонстраций - средство избыточно, а в случае вооруженного конфликта - вообще бесполезно. Развлечение для садистов.

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