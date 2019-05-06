Росгвардия потратит 3 млн рублей на "стреляющие" электрошокеры-дубинки Российское военное ведомство, Росгвардия, собирается приобрести 250 дистанционных (стреляющих) электрошокеров-дубинок "АИР-107У" за 3 млн рублей. Сведения о тендере, который обнаружил "МБХ Медиа", опубликованы на портале госзакупок. Согласно техзаданию, минимальная стоимость поставляемого прибора должна составлять 12 086 рублей. Каждый электрошокер-дубинка должен быть рассчитан на 3 тысяч пусков. Максимальная дальность стрельбы - 4,5 метра. Ранее аналогичными ЭШУ интересовались в МВД. В начале апреля ведомство собиралось закупить боевых дистанционных электрошокеров на сумму почти 50 млн рублей. Также некоторое время назад приобретением новых дистанционных ЭШУ озаботились во ФСИН. Фирмы, осуществляющие продажу "АИР-107У", в описании к изделию отмечают следующие его "достоинства": "Мощный электрошокер-дубинка поможет полицейскому исполнить свои обязанности быстро и эффективно. Предназначен для применения только сотрудникам МВД России. При контактном воздействии «АИР» можно использовать и как электрошокер, и как дубинку. «Зона антивыхвата» делает невозможными попытки отобрать электрошокер. Схватившись за «АИР», противник получит сильный удар электричества". Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен