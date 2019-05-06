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Новости

13:21

В Петербурге открыли памятник советской девушке-снайперу Алие Молдагуловой

фото ЗакС политика В Петербурге открыли памятник советской девушке-снайперу Алие Молдагуловой

Памятник советской снайперше, герою Великой Отечественной войны Алие Молдагуловой открыли на одноименной улице у дома №5 в Красногвардейском районе, передает 78.ru.

В церемонии принял участие спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, школьники, а также народный казахский оркестр, который сыграл национальную мелодию, отдавая дань памяти подвигам советской женщины. Её заслуги перед отечеством почтили минутой молчания.

Памятник представляет собой 3-метровую скульптуру Молдагуловой, стоящую на гранитном постаменте. На блоке выбито имя героя ВОВ и кратко обрисованы её деяния.

Алия Молдагулова в годы ВОВ служила в 54-й отдельной стрелковой бригаде 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта. Она ликвидировала 78 фашистских солдат и офицеров. Погибла в начале января 1944 года во время проведения Ленинградско-Новгородской операции.



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14:34    
Вечная слава героям Советского Союза, защитившим мир от фашизма!

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