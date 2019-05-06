Новым и.о. главы петербургского Росимущества стала Елена Федорова

У петербургского территориального управления Росимущества вновь сменился руководитель: новым исполняющим обязанности главы учреждения назначена Елена Федорова, сменившая на посту Станислава Шульженко, передает "Фонтанка".

Ранее Федорова занимала должность зампреда комитета по управлению городским имуществом, после - перешла на работу в ФГКУ "Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений" Министерства обороны.

Не так давно в ведомстве произошел крупный коррупционный скандал: бывший начальник управления Росимущества по Петербургу и Ленобласти Станислав Рудковский покинул свой пост на фоне уголовного дела о присвоении 224 млн долларов. Дело было возбуждено Следкомом по просьбе федерального Росимущества. Проведенная межрегиональным подразделением учреждения инвентаризация выявила значительные нарушения. После проверки был задержан заместитель Рудковского Константин Калниньш, который курировал реализацию в пользу государства конфискованного или арестованного за долги имущества. Ущерб составил 224 млн долларов.