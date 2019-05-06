Беглов и Макаров высказались о трагедии в Шереметьево

Врио губернатора Александр Беглов и спикер парламента Вячеслав Макаров выразили свои соболезнования в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево, где в результате пожара 5 мая погиб 41 человек из 78 находившихся на борту самолета Sukhoi Superjet.

"Эта трагедия унесла жизни многих взрослых и детей, до глубины души потрясла всех нас и стала общей болью. В этот тяжелый момент выражаю слова сочувствия и поддержки всем, кто потерял своих родных и близких", - цитирует Беглова пресс-служба городского правительства.

В свою очередь Макаров высказался от лица всех депутатов Законодательного собрания.

"Страшная катастрофа унесла жизни десятков людей. Эта трагедия болью отозвалась в сердцах петербуржцев. Мы скорбим вместе со всей страной", - гласит официальное заявление депутата.

Огонь заполыхал во время экстренной посадки воздушного судна. Большое число жертв в СМИ связывают с тем, что люди, рискуя жизнью, спасали свой багаж.

По факту аварии возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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