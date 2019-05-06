Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

16:57

Цыпляева удивили слабые нервы полицейских, разгонявших первомайское шествие

фото ЗакС политика Цыпляева удивили слабые нервы полицейских, разгонявших первомайское шествие

Политик, экс-полпред по Северо-Западу Сергей Цыпляев прокомментировал версию, согласно которой удивившие многих жестокие действия полиции по отношению к демонстрантам на первомайском шествии были обусловлены некоей провокацией в адрес правоохранителей. Критики, по его мнению, высказанному в эфире "Эха Петербурга", она не выдерживает.

"Ответ: ну так не поддавайтесь. Все такие слабонервные, что теперь, на каждую провокацию поддаваться? Что же у вас тогда за нервная система организована?", - удивился Цыпляев.

Он признался, что искренне не понимает, зачем властям понадобилось столь грубо себя вести и фактически самим нарушать мирный характер акции. По его словам, эти действия были абсурдными, поскольку не принесли высокопоставленным городским чиновникам ничего, "кроме политического и репутационного ущерба".

Напомним, что в ходе первомайского шествия на Лиговском и Невском проспектах было задержано почти семь десятков человек. В целом хватали людей с показательной грубостью. Наиболее резонансными и жесткими стали задержания депутата ЗакСа Максима Резника и координатора муниципальной кампании "навальнистов" Александра Шуршева. Активистке Наталье Бариновой травмировали руку.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


20:15    
18:03 Даже Беглов молчит. Остался один житель города, который говорит за это спасибо, и тот - тролль-д[цензура].

18:03    
Полиции от жителей Питера огромнейшее спасибо за разгон этих прозападных мразей!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
19:58 «Цитата» Беглова поможет собрать деньги в поддержку задержанных 1 мая

19:48 За год Памфилова потеряла в доходах в 2,5 раза

19:43 Чебыкин ждет ответа от Беглова по вопросу парка на Смоленке

19:24 Очередную правозащитную организацию Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей

18:58 "Диссернет": Со своими научными работами Беглов может "гулять" и дальше   2

18:28 Протестующие в Архангельской области утратили надежду на диалог с местной властью

17:44 Гособвинение запросило по полтора года колонии для Кокорина и Мамаева   2

17:19 В администрации Беглова появилась должность полиграфолога   1

17:19 Навальный считает, что Путин должен начать летать "Суперджетами"   6

17:10 В Смольном не спешат называть Калабина главой нового комитета

16:57 Цыпляева удивили слабые нервы полицейских, разгонявших первомайское шествие   1

16:26 На якутскую журналистку завели уголовное дело по иску мэра города

15:59 Беглов и Макаров высказались о трагедии в Шереметьево

15:39 Праздник Дня Победы в Петербурге будут охранять больше тысячи дружинников   1

15:36 Беглов высказался против застройки сквера в Кузнечном переулке   2

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.