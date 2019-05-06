Цыпляева удивили слабые нервы полицейских, разгонявших первомайское шествие

Политик, экс-полпред по Северо-Западу Сергей Цыпляев прокомментировал версию, согласно которой удивившие многих жестокие действия полиции по отношению к демонстрантам на первомайском шествии были обусловлены некоей провокацией в адрес правоохранителей. Критики, по его мнению, высказанному в эфире "Эха Петербурга", она не выдерживает.

"Ответ: ну так не поддавайтесь. Все такие слабонервные, что теперь, на каждую провокацию поддаваться? Что же у вас тогда за нервная система организована?", - удивился Цыпляев.

Он признался, что искренне не понимает, зачем властям понадобилось столь грубо себя вести и фактически самим нарушать мирный характер акции. По его словам, эти действия были абсурдными, поскольку не принесли высокопоставленным городским чиновникам ничего, "кроме политического и репутационного ущерба".

Напомним, что в ходе первомайского шествия на Лиговском и Невском проспектах было задержано почти семь десятков человек. В целом хватали людей с показательной грубостью. Наиболее резонансными и жесткими стали задержания депутата ЗакСа Максима Резника и координатора муниципальной кампании "навальнистов" Александра Шуршева. Активистке Наталье Бариновой травмировали руку.

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