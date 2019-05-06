Навальный считает, что Путин должен начать летать "Суперджетами"

Причины пожара в московском аэропорту Шереметьево, унесшего жизни 41 человека вечером 5 мая, и его возможные последствия проанализировал в своем блоге политик Алексей Навальный. Прежде входивший в состав директоров "Аэрофлота", он напомнил читателям, что потерпевший крушение самолет марки Sukhoi Superjet 100 создавался в условиях крайне низкой конкуренции, фактически навязанный государством и имевший массу недоработок.

В связи с произошедшей трагедией, считает Навальный, у власти есть только два варианта поведения: либо полностью запретить эксплуатацию самолетов указанной марки, либо начать пользоваться ими самой.

"Если же наша власть продолжает упорствовать и заставлять (именно заставлять, на многие рейсы ведь других вариантов нет) летать людей на «Суперджетах», то должна произойти одна простая вещь. Президент Путин должен выступить и сказать: — «Суперджет» моё детище, достижение моей власти, я в него верю и поэтому я и Медведев с этого дня летаем (на соответствующие расстояния) только «Суперджетами»", - предложил глава ФБК.

Между тем, руководитель госкомиссии по помощи пострадавшим в пожаре Евгений Дитрих полагает, что для приостановки полетов Sukhoi Superjet 100 нет достаточных оснований.

Всего на борту находилось 78 человек.