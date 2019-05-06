Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

17:19

Навальный считает, что Путин должен начать летать "Суперджетами"

фото ЗакС политика Навальный считает, что Путин должен начать летать "Суперджетами"

Причины пожара в московском аэропорту Шереметьево, унесшего жизни 41 человека вечером 5 мая, и его возможные последствия проанализировал в своем блоге политик Алексей Навальный. Прежде входивший в состав директоров "Аэрофлота", он напомнил читателям, что потерпевший крушение самолет марки Sukhoi Superjet 100 создавался в условиях крайне низкой конкуренции, фактически навязанный государством и имевший массу недоработок.

В связи с произошедшей трагедией, считает Навальный, у власти есть только два варианта поведения: либо полностью запретить эксплуатацию самолетов указанной марки, либо начать пользоваться ими самой.

"Если же наша власть продолжает упорствовать и заставлять (именно заставлять, на многие рейсы ведь других вариантов нет) летать людей на «Суперджетах», то должна произойти одна простая вещь. Президент Путин должен выступить и сказать:  — «Суперджет» моё детище, достижение моей власти, я в него верю и поэтому я и Медведев с этого дня летаем (на соответствующие расстояния) только «Суперджетами»", - предложил глава ФБК.

Между тем, руководитель госкомиссии по помощи пострадавшим в пожаре Евгений Дитрих полагает, что для приостановки полетов Sukhoi Superjet 100 нет достаточных оснований.

Всего на борту находилось 78 человек.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


19:28    
В одной только Мексике их 5 штук.
Я как-то очкую. Вроде надо лететь, но не хочется, а других самолетов там нет.

18:44   Бордунов  
Для справки. Аэропорт "Шереметьево" находится под контролем Аркаши Ротенберга, видного хозяйственника и кореша Путина. АО «Гражданские самолеты Сухого» входит в «Ростех», которым руководит другой видный хозяйственник и дружбан Путина - Сергей Чемезов.
18:00 Никто не злорадствует. Во всем мире отказались от эксплуатации этого самолета еще до вчерашней катастрофы. Есть серьезная критика модели и российскими спецами.

18:28   Бордунов  
Власть должна пользоваться тем, что навластвовала для граждан: медпомощью районных поликлиник и больниц, отечественным автопромом, часами, достижениями отечественной пластической хирургии, "смешными квартирами" в новостройках-гетто, магазинами и, главное, получать такие же зарплаты и пенсии. И так далее. Это было бы логично и служило бы примером единства в скромности.
18:13 За своим капиталом следи, жучка 85рублевая.

18:21    
Алешка тоже много чего должен стране, однако никогда не торопился отдавать...

18:13    
Этот подонок даже на смерти делает капитал. Какой же уровень морали у тех, кто его слушает - страшно представить.

18:00    
Не надо злорадствовать!  В России летают 138 этих самолётов, летают годы, всего 2 авиакатастрофы, первая на 100% по вине пилота, вчерашняя под вопросом...

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
19:58 «Цитата» Беглова поможет собрать деньги в поддержку задержанных 1 мая

19:48 За год Памфилова потеряла в доходах в 2,5 раза

19:43 Чебыкин ждет ответа от Беглова по вопросу парка на Смоленке

19:24 Очередную правозащитную организацию Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей

18:58 "Диссернет": Со своими научными работами Беглов может "гулять" и дальше   2

18:28 Протестующие в Архангельской области утратили надежду на диалог с местной властью

17:44 Гособвинение запросило по полтора года колонии для Кокорина и Мамаева   2

17:19 В администрации Беглова появилась должность полиграфолога   1

17:19 Навальный считает, что Путин должен начать летать "Суперджетами"   6

17:10 В Смольном не спешат называть Калабина главой нового комитета

16:57 Цыпляева удивили слабые нервы полицейских, разгонявших первомайское шествие   1

16:26 На якутскую журналистку завели уголовное дело по иску мэра города

15:59 Беглов и Макаров высказались о трагедии в Шереметьево

15:39 Праздник Дня Победы в Петербурге будут охранять больше тысячи дружинников   1

15:36 Беглов высказался против застройки сквера в Кузнечном переулке   2

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.