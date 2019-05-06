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Новости

17:44

Гособвинение запросило по полтора года колонии для Кокорина и Мамаева

фото ЗакС политика Гособвинение запросило по полтора года колонии для Кокорина и Мамаева

Прокурор Светлана Тарасова, выступая в суде по резонансному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в избиении людей, запросила восемнадцать месяцев реального лишения свободы для первого и семнадцать - для второго, сообщает "Медиазона". Для смягчения наказания в виде замены колонии условными сроками, по ее мнению, нет ни единого повода.

"Мне хотелось бы особо отметить позицию подсудимых в суде — а это полное непризнание вины, так как они обвинили самих потерпевших, при этом потерпевшие подчеркнули, что не станут настаивать на жестком наказании", - заявила представитель гособвинения.

Она обратила внимание собравшихся в зале на то, что футболисты "запутались в своей лжи", давая показания, и что аргументы их защиты "надуманы" и "опровергаемы".

В СИЗО два приятеля оказались осенью 2018 года, после того как избили на московской автостоянке водителя Первого канала и некоторое время спустя, вооружась стульями, напали на крупного чиновника из Минпромторга Дениса Пака, обедавшего в кафе. В изоляторе спортсменам предстоит пробыть как минимум до 25 сентября.

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18:10    
17-57 Зато пахан, братва и "болельщики" с пивными животами  в полной радости. Можно продолжать .

17:57    
Что-то прокурор мало запросила...

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