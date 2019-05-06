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Новости

17:19

В администрации Беглова появилась должность полиграфолога

фото ЗакС политика В администрации Беглова появилась должность полиграфолога

Правительство Петербурга вносит изменения в документ, регламентирующий оплату труда сотрудников администрации губернатора. В перечень должностей добавлен "полиграфолог". На нововведение обратил внимание в соцсетях петербургский журналист Антон Мухин. Проект постановления находится на антикоррупционной экспертизе.

Предлагаемый оклад для человека, который профессионально оказывает услуги по тестированию на детекторе лжи, - 25 расчетных единиц. С 1 января 2019 года размер расчетной единицы равняется 1355 рублям, а значит, зарплата полиграфолога в Смольном может составить около 33,8 тысяч рублей. 

Чиновники Смольного проходят проверку на полиграфе при приеме на работу и в рамках мониторинга исполнения должностных обязанностей госслужащими, деятельность которых связана с коррупционными рисками. В частности, на детекторе лжи перед назначением проверяют глав комитетов и районов, начальников аппарата губернатора и вице-губернаторов. Психофизиологические исследования являются добровольными. Чиновники вправе отказаться от проверки. 

Как писало издание "Город 812", в Смольном есть две площадки, где проводятся проверки на полиграфе: в отделе оценки профессиональных компетенций и психодиагностики Петербургского межрегионального ресурсного центра и в комитете государственной службы и кадровой политики. 

 

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20:18    
Полиграф Полиграфыч Беглов.

19:09    
А ЧО если БЕГЛЫЙ не пройдет проверку на полиграфе?

Страница 1-ая (всего: 1)
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