"Диссернет": Со своими научными работами Беглов может "гулять" и дальше

Сооснователь общественного движения "Диссернет" Андрей Заякин, который совместно с единомышленниками заявил о том, что обнаружил у врио губернатора Александра Беглова "списанные" научные работы, рассказал о проблеме в эфире YouTube-канала политика Льва Шлосберга чуть подробнее.

Над четырьмя научными статьями, которые выпущены под авторством Беглова, по уверению разоблачителя, работала московская "диссероделательная контора" под управлением некоего Федора Стерликова.

По словам Заякина, никакие юридические последствия для Беглова и остальных "оскандалившихся" из-за обвинений в плагиате публичных фигур не грозят. Согласно законодательству, подлинное авторство той или иной научной работы не является предметом для судебного разбирательства в России. Лишить кого-либо ученой степени за подобное прегрешение может только Высшая аттестационная комиссия, где, по оценке Заякина, существует серьезное лобби со стороны организаций, практикующих написание научных текстов с использованием заимствований и "отмазывающих людей, которые связаны с этой фабрикой".

"Решением Медведева от сентября 2013 года все те, кто украли свои диссертации или допустили другие нарушения при защите - статьи Беглова, на основании которых написана диссертация безусловно, краденые - могут дальше гулять и называться докторами наук", - заявил специалист.

Диссертация Беглова, защищенная в 2012 году, носит название "Управление производством продукции АПК в казачьих сообществах как потенциал устойчивого социально-экономического развития регионов".

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