Чебыкин ждет ответа от Беглова по вопросу парка на Смоленке

Депутат Законодательного собрания Константин Чебыкин («Единая Россия») сообщил ЗАКС.Ру, что в конце апреля обратился к врио губернатора Петербурга Александру Беглову с просьбой назначить координатора для ускорения создания парка в устье реки Смоленки.

Координатор должен будет регулярно встречаться с жителями Васильевского острова и депутатами местных советов. По мнению Чебыкина, им может стать член правительства или представитель комитета по благоустройству. В то, что в устье Смоленки возобновится строительство апарт-отелей, единоросс не верит.

- Мы приняли закон, и губернатор его подписал. Строить там ничего нельзя, потому что это зеленые насаждения общего пользования. Уверен, что никакого строительства там не будет, - заявил депутат.

Напомним, ранее оппозиционные депутаты ЗакСа Борис Вишневский («Яблоко») и Алексей Ковалев («Справедливая Россия») рассказали о своей встрече с вице-губернатором Эдуардом Батановым. По словам Вишневского, чиновник сообщил, что у города недостаточно оснований для отмены аренды и разрешения на строительство зданий на месте, где василеостровцы хотят видеть парк.

«Подписанный Бегловым закон о ЗНОП, включивший территорию в список зеленых насаждений, с точки зрения Смольного основанием для расторжения договора аренды не является. Зачем Беглов подписывал такой закон – «без комментариев», - написал на своей странице в Facebook Алексей Ковалев.

Оба депутата подписались под обращением в прокуратуру, попросив внести представление о расторжении арендного договора по участкам в устье реки Смоленки.

Напомним, Беглов подписал поправки в закон о ЗНОП, защищающие от застройки участки в устье Смоленки в марте 2019 года. Однако работы по благоустройству парка на этой территории до сих пор не начались, а инвестору, планировавшему вести здесь строительные работы город не подобрал альтернативные участки.

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