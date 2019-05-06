«Цитата» Беглова поможет собрать деньги в поддержку задержанных 1 мая

Петербургский «Магазин урбанистических сувениров» выпустил футболки со словами «Активнутый. Противный». Всю выручку с их продаж обещают направить на оплату штрафов задержанным на Первомае. В наличии и женские, и мужские варианты.

Создатель магазина Леонид Андрухов рассказал ЗАКС.Ру, что вместе со своей девушкой тоже был в разогнанной первомайской колонне среди членов и сторонников партии «Яблоко».

- Мне не нравится, что людей бьют и сажают в клетку за неприятные действующей власти слова. В любой такой ситуации я буду на стороне задержанных — не важно, согласен я сам с их словами или нет, - сообщил Андрухов.

По словам активиста, он открыл свой интернет-магазин около года назад и всегда 10% от прибыли перечислял общественным организациям, «которые пытаются сделать города удобными для людей».

На первомайской демонстрации в Петербурге было задержано более 60 человек, шедших в демократических колоннах за честные выборы. Соорганизаторов марша Андрея Пивоварова из общественной организации «Открытая Россия» и Александра Шуршева из петербургской команды Навального арестовали на 10 суток по решению Невского районного суда. Им вменили организацию несанкционированного митинга внутри санкционированного шествия.

Еще несколько задержанных получили денежные штрафы. Суды над вышедшими на Первомай активистами продолжаются.

Напомним, врио губернатора Александр Беглов, выступая 1 мая перед своими сторонниками, оговорившись, назвал петербуржцев «активнутыми» и «противными».

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