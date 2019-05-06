Ройзман сомневается в том, что Беглов способен повторить название своей диссертации

Заявление общественной организации "Диссернет" о том, что для своей докторской диссертации врио губернатора Александр Беглов использовал четыре научные статьи с очевидными заимствованиями, прокомментировал в своем видеоблоге политик, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Насмешливо произнеся название защищенной в итоге масштабной работы - "Управление производством продукции АПК в казачьих сообществах как потенциал устойчивого социально-экономического развития регионов", он усомнился в том, что спустя семь лет его в состоянии воспроизвести сам Беглов, считающий себя автором.

"Кто будет с ним общаться, спросите, пожалуйста, тему его докторской диссертации, сумеет он это повторить или нет. Кадровая политика, которая позволяет таким людям становиться губернаторами второй столицы, людям с восемью классами образования становиться губернаторами Свердловской области, людям с поддельными дипломами собирать самолеты - к чему она вообще приводит?", - задался риторическим вопросом глава фонда "Город без наркотиков".

Как ранее заявил сооснователь "Диссернета" Андрей Заякин, шанс на то, что в подобных случаях и после подобных скандалов чиновника можно лишить научной степени, очень невелик. Причина выраженного им пессимизма достаточно проста: лишать степеней уполномочен не суд, а только Высшая аттестационная комиссия, но в ней, по наблюдениям Заякина, в значительной степени представлены интересы организаций, специализирующихся на написании научных текстов с использованием плагиата.

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