"Коммерсант": В катастрофе самолета "Аэрофлота" виноваты пилоты

Случившееся с самолетом "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево - вина пилотов. К такому выводу пришли, помимо следователей, опрошенные "Коммерсантом" авиаэксперты.

Ошибочным было принятое командиром судна и его коллегой решение задавать траекторию полета, пролегающую через грозовой фронт. Вместе с тем, полагают эксперты, перед посадкой необходимо было выработать достаточный запас топлива. Заходя на посадку - даже в экстренном режиме - пилоты значительно превысили скорость и неправильно ориентировали самолет уже после приземления. На одном из опубликованных видео есть момент касания самолетом земли - после столкновения с полосой он несколько раз сильно подпрыгнул, в результате чего топливо попало на горячие двигатели и загорелось. Помимо прочего, садился борт в абсолютной "тишине" ввиду отсутствия связи с диспетчерами.

Пассажиры, сидевшие на задних местах, при посадке могли получить серьезные травмы, поэтому самостоятельно выбраться не смогли, в связи с чем шансы выжить у них были практически равны нулю, подводит итог "Коммерсант".

Вице-президент "Гражданских самолетов Сухого" Игорь Виноградов сообщил газете, что SSJ-100 испытывали на попадание молний - к пожарам этот природный фактор ни разу не приводил.

Ранее в Следственном комитете выдвинули предварительные версии катастрофы: недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, техническая неисправность борта либо неблагоприятные метеоусловия.

Напомним, вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск борт "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в Шереметьево через некоторое время после взлета. При посадке самолет охватило пламя. Внутри находились 78 человек, 41 из которых - погиб.

По факту аварии возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).