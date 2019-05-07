Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

10:40

В апреле жилищная инспекция выписала 6,5 млн рублей штрафов за плохое благоустройство

фото ЗакС политика В апреле жилищная инспекция выписала 6,5 млн рублей штрафов за плохое благоустройство

За прошедший апрель сотрудники жилищной инспекции Северной столицы произвели проверку более 3,5 тысяч многоквартирных домов во всех районах города, уведомляет пресс-служба Смольного.

Те или иные нарушения были обнаружены в 865 домах. В отношении должностных и юридических лиц, а также управляющих компаний возбуждено 65 административных дел. Совокупная сумма штрафов составила порядка 6,5 млн рублей. Большинство претензий инспекторов касалось сферы благоустройства.

Самыми "порядочными" и ухоженными оказались Адмиралтейский, Выборгский и Калининский районы.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
12:15 Депутат ЗакСа Назарова подарила молодежи агитконцерт на деньги налогоплательщиков

11:36 "Нужно время осознать и принять": власти России подумывают запретить одноразовый пластик

11:06 Пятигорские дети вышли на парад дошкольных войск   4

10:40 В апреле жилищная инспекция выписала 6,5 млн рублей штрафов за плохое благоустройство

10:16 В Казахстане задержали гражданина, стоявшего с пустым листом на площади   2

9:50 "Ведомости": Треть россиян испытывает удовлетворение от ареста чиновников   1

9:25 "Коммерсант": В катастрофе самолета "Аэрофлота" виноваты пилоты   1

6 мая, 21:05 Суд Петербурга оштрафовал комсомольца за "мусорный подарок" "Единой России"

6 мая, 20:58 Ройзман сомневается в том, что Беглов способен повторить название своей диссертации   2

6 мая, 20:17 На Невском проспекте случилось смертельное ДТП

6 мая, 20:00 Глава Горизбиркома заработал 4,2 млн рублей за год   2

6 мая, 19:58 «Цитата» Беглова поможет собрать деньги в поддержку задержанных 1 мая   5

6 мая, 19:48 За год Памфилова обеднела в 2,5 раза

6 мая, 19:43 Чебыкин ждет ответа от Беглова по вопросу парка на Смоленке

6 мая, 19:24 Очередную правозащитную организацию Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.