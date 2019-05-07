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Новости

11:06

Пятигорские дети вышли на парад дошкольных войск

фото ЗакС политика Пятигорские дети вышли на парад дошкольных войск

В Пятигорске появились дошкольные войска, извещает издание "Кавказ.Реалии". Ребят лет 5-7 облачили в формы пехотинцев, артиллеристов, летчиков, танкистов, моряков, медсестер и заставили пройти парадом по центральной улице города. Всего в мероприятии приняли участие порядка 500 детей.

"Это первый такой парад в Пятигорске, и у него есть все шансы стать еще одной доброй городской традицией", - сообщил командовавший парадом руководитель Пятигорска Андрей Скрипник.

"Чем раньше начинается патриотическое воспитание – тем здоровее общество. Это не просто веселая игра. Это наша благодарность, наша память, наша гордость", - вторит Скрипнику начальник управления образования администрации города Наталья Васютина.

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Фото: pyatigorsk.org

Между тем, ряд экспертов высказал мнение, что, вовлекая "неокрепшие умы" в военизированные шествия, власти России пытаются тем самым стереть у них индивидуальность и воспитать милитаризированное мышление.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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11:41    
Россия-великая военная держава, воевавшая 600 лет(!!!!!!!!) своей истории! Будущее России и её уважение в мире зависит от уровня её боевой мощи и экспансионизма в мире! К примеру, те же "великие" США с огромным ВВП у своих границ обосрадзе с ног до головы в Венесуэле при виде наших сотни бойцов...По Сирии вообще всё понятно!

11:38    
Дети играют в войну, а детьми играют свихнувшиеся взрослые. В принципе, нет ничего плохого в том, что дети наряжены в форму. Точно так же они могут быть наряжены в богатырей, мушкетёров, покемонов - кому-что нравится. Хуже, когда за этим следует муштра, казарма под предлогом "патриотизма" и промывание мозгов, в стиле: "кто не с нами - тот против нас", "если враг не сдаётся - его уничтожают", "малой кровью на чужой земле" и т.д.

11:31    
11:15 Тебя растили патриотом, а вырос гомосек.

11:15    
Спасибо Пятигорск! Прекрасная инициатива!!! Пусть из этих деток лучше вырастут отважные воины-защитники Отечества, чем белопушистые пацифисты-гомосеки!

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