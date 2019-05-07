Сотрудники ККИ вышли на рейд против нелегальных торговцев

Работники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга провели рейд против несанкционированной торговли в центре города, извещает пресс-служба данного подразделения Смольного.

В ходе инспекции была конфискована продукция с четырех столов: с двух у метро "Чернышевская", с одного у Московского вокзала и с последнего на Фурштатской улице. В подавляющем большинстве товары представляли собой зарядки для телефонов и наушники, торговали которыми выходцы из Средней Азии.

По итогам мероприятия были изъяты 270 единиц товара, который был отправлен на специальный склад конфиската.

Право изымать нелегальную продукцию у ККИ появилось совсем недавно - 5 мая 2019 года. Принявшие соответствующий закон депутаты городского ЗакСа надеются, что таким образом несанкционированная торговля будет пресечена.