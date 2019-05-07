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Новости

12:49

Сотрудники ККИ вышли на рейд против нелегальных торговцев

фото ЗакС политика Сотрудники ККИ вышли на рейд против нелегальных торговцев

Работники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга провели рейд против несанкционированной торговли в центре города, извещает пресс-служба данного подразделения Смольного.

В ходе инспекции была конфискована продукция с четырех столов: с двух у метро "Чернышевская", с одного у Московского вокзала и с последнего на Фурштатской улице. В подавляющем большинстве товары представляли собой зарядки для телефонов и наушники, торговали которыми выходцы из Средней Азии.

По итогам мероприятия были изъяты 270 единиц товара, который был отправлен на специальный склад конфиската.

Право изымать нелегальную продукцию у ККИ появилось совсем недавно - 5 мая 2019 года. Принявшие соответствующий закон депутаты городского ЗакСа надеются, что таким образом несанкционированная торговля будет пресечена.

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16:01    
Ну причем здесь ККИ? Для этого комитет создан? Нечего делать, за мелкими копеечными торговцами гоняются? Значит этот комитет надо сократить, экономия народной казны будет  сотни миллионов!!!

13:05    
Хаха! Неужто менты не справляются?

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