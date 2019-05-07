Сын главы КГА, депутат МО Гавань Григорьев отчитался о заработанных за год 4 млн рублей

Сын руководителя комитета по градостроительству и архитектуре Александр Григорьев, являющийся депутатом МО Гавань, в 2018 году заработал 4,2 млн рублей, свидетельствуют данные, которые "Мойка78" обнаружила в его декларации.

Согласно налоговым документам, другие муниципалы-коллеги Григорьева заработали на порядок меньше. В собственности сына главы КГА имеется квартира площадью 114 "квадратов" и два автомобиля немецкой марки BMW - 520 и 740.

Декларация председателя градостроительного комитета пока не опубликована. В прошлом году он задекларировал доход в размере 2,5 млн рублей, а его жена - около 30 млн рублей.

Накануне о заработанном отчитались глава ЦИК Элла Памфилова и руководитель петербургского Горизбиркома Виктор Миненко.

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