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Новости

13:40

Сын главы КГА, депутат МО Гавань Григорьев отчитался о заработанных за год 4 млн рублей

фото ЗакС политика Сын главы КГА, депутат МО Гавань Григорьев отчитался о заработанных за год 4 млн рублей

Сын руководителя комитета по градостроительству и архитектуре Александр Григорьев, являющийся депутатом МО Гавань, в 2018 году заработал 4,2 млн рублей, свидетельствуют данные, которые "Мойка78" обнаружила в его декларации.

Согласно налоговым документам, другие муниципалы-коллеги Григорьева заработали на порядок меньше. В собственности сына главы КГА имеется квартира площадью 114 "квадратов" и два автомобиля немецкой марки BMW - 520 и 740.

Декларация председателя градостроительного комитета пока не опубликована. В прошлом году он задекларировал доход в размере 2,5 млн рублей, а его жена - около 30 млн рублей.

Накануне о заработанном отчитались глава ЦИК Элла Памфилова и руководитель петербургского Горизбиркома Виктор Миненко.



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16:01   Лолитта   norman1101@yandex.ru
Устроили при КГА кормушку для себя в виде всяких мутных конторок ,которые делают проекты и получают согласования на любую ерунду.Мы столкнулись с этой коррупционной лавкой,когда пытались на своём участке МКД установить шлагбаум.КГА сам никаких проектов не делает,отсылает в эти компании,которые запрашивают огромные суммы,а потом делятся с КГА.Их всех скопом сажать надо и депутатов,которые для них подготавливают "гнилые законы СПб",которые только способствуют коррупции.

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