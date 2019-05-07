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14:03

"Юноши не дотянули": воспитанницы "Юнармии" Кронштадта примут участие в параде Победы

фото ЗакС политика "Юноши не дотянули": воспитанницы "Юнармии" Кронштадта примут участие в параде Победы

Воспитанницы Кронштадтского отделения военно-патриотической организации "Юнармия" "зачислены" в ряды участников парада по случаю Дня Победы, известил глава местной администрации Олег Довганюк.

"Восемь наших девушек одиннадцатиклассниц прошли строгий отбор для участия в главном военном параде Петербурга. А вот наши юноши, к сожалению, в этом году не дотянули по строевой подготовке. Будем тренироваться", - поделился Довганюк.

"Юнармейцы" из Кронштадта поучаствуют в параде Победы уже второй раз. "Островное" отделение военно-патриотической организации является старейшим в Петербурге - основано оно было в 2016 году.

Ранее сегодня стало известно, что в Пятигорске прошел парад дошкольных войск. Мероприятие вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

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