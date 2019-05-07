Пресс-секретарь Амосова оштрафован на 20 тысяч рублей за Первомай

Невский районный суд назначил штраф в 20 тысяч рублей задержанному на первомайском шествии пресс-секретарю депутата Михаила Амосова и члену «Движения демократического обновления» Вадиму Сафонову. Об этом он 7 мая сообщил ЗАКС.Ру.

Судья отклонила практически все ходатайства защиты и отказалась исследовать доказательства, заявил Сафонов. Он рассказал, что также судья не пояснила суть претензий именно к нему – она ограничилась зачитыванием претензий к большинству участников шествия. Подавать или нет апелляцию, Сафонов решит после получения мотивировочной части судебного решения.

- Сейчас проблема в том, что нет мотивировочной части решения. Я не понимаю суть решения суда, - заявил помощник депутата.

Его интересы на суде представлял правозащитник Динар Идрисов. Сафонов во время заседания утверждал, что не выкрикивал лозунгов и не нес плакат. Он заявил, что присутствовал на мероприятии по работе – освещал деятельность депутата Михаила Амосова.

Сафонову вменяли нарушение установленного порядка проведения акции (ч.5 с.20.2 КоАП). Максимальное наказание по этой статье – 20 тысяч рублей. В течение дня судья Сафонова должна рассмотреть дела ещё четверых задержанных на первомайском шествии. Им также вменяют нарушение по ч.5 с.20.2 КоАП.

Напомним, 1 мая до и во время шествия общедемократической колонны проходили задержания активистов. Всего за день в отделения попали 69 человек. Часть из них отпустили без составления протокола, часть судили в ночь на 2 мая, часть – отпустили с протоколами для дальнейшего разбирательства.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.