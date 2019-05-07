Активисты “Левого фронта” планируют пикеты в поддержку Пивоварова и Шуршева

Участники петербургского отделения “Левого фронта” и “Зеленой коалиции” намерены провести 8 мая одиночные пикеты в поддержку задержанных 1 мая. Среди требований - освобождение исполнительного директора общественной организации “Открытая Россия” Андрея Пивоварова и одного из руководителей штаба Навального Александра Шуршева.

Как рассказал ЗАКС.Ру региональный координатор “Левого фронта” Евгений Козлов, организация надеется, что одиночные пикеты в поддержку арестованных и оштрафованных участников мирного первомайского шествия станут регулярными и эту инициативу поддержат представители других политических организаций.

- Каждый нормальный человек должен протестовать против произвола, насилия, унижения другого человека вне зависимости от его политических взглядов, тем более когда нарушается Конституция и другие законы, - заявил Козлов.

Он также отметил, что его с арестованными Пивоваровым и Шуршевым объединяет то, что все они выступают против олигархического государства и полицейского произвола за более справедливое общество.

Напомним, 5 мая у Смольного полиция задержала участников одиночных пикетов против жестокого поведения полиции во время легального первомайского шествия. 1 мая в Петербурге до и во время шествия за честные выборы в автозаки попали 69 человек, в том числе созаявители акции Шуршев и Пивоваров, позже арестованные на 10 суток якобы за организацию несанкционированного митинга внутри разрешенного шествия.

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