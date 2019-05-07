Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

15:10

Активисты “Левого фронта” планируют пикеты в поддержку Пивоварова и Шуршева

фото ЗакС политика Активисты “Левого фронта” планируют пикеты в поддержку Пивоварова и Шуршева

Участники петербургского отделения “Левого фронта” и “Зеленой коалиции” намерены провести 8 мая одиночные пикеты в поддержку задержанных 1 мая. Среди требований - освобождение исполнительного директора общественной организации “Открытая Россия” Андрея Пивоварова и одного из руководителей штаба Навального Александра Шуршева.

Как рассказал ЗАКС.Ру региональный координатор “Левого фронта” Евгений Козлов, организация надеется, что одиночные пикеты в поддержку арестованных и оштрафованных участников мирного первомайского шествия станут регулярными и эту инициативу поддержат представители других политических организаций.

- Каждый нормальный человек должен протестовать против произвола, насилия, унижения другого человека вне зависимости от его политических взглядов, тем более когда нарушается Конституция и другие законы, - заявил Козлов.

Он также отметил, что его с арестованными Пивоваровым и Шуршевым объединяет то, что все они выступают против олигархического государства и полицейского произвола за более справедливое общество.

Напомним, 5 мая у Смольного полиция задержала участников одиночных пикетов против жестокого поведения полиции во время легального первомайского шествия. 1 мая в Петербурге до и во время шествия за честные выборы в автозаки попали 69 человек, в том числе созаявители акции Шуршев и Пивоваров, позже арестованные на 10 суток якобы за организацию несанкционированного митинга внутри разрешенного шествия.   



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


16:51    
15.19 и 15.50.
Тебе на кладбище прогулы ставят.

16:43    
15:50 "Пятая колонна", напомню вам, это скрытые сторонники фашистов в Испании 1936 года, которые готовились поддержать наступление четырёх колонн фашистов генерала Франко и ударить в спину республиканцам. Франко, позднее, озвучил свой принцип управления страной: "Друзьям - всё, остальным - закон", очень похожий на политику одного президента России, любителя фашистского философа Ильина. Как бы вы не пытались прикрываться "патриотизмом", памятью о Великой Отечественной", "величием России", за вашими словами, как за овечьей шкурой, вылезает волчий оскал нацистского штурмовика. Для петербуржцев снова актуально звучит лозунг: "No pasaran! (Они не пройдут!)".

16:21    
Внимание! Будьте бдительны! Из "дурки" сбежали 15.19 и 15.50.

15:50    
Сегодняшняя прозападная "пятая колонна" России - это те же фашисты июня 1941 года или международные террористы нашего времени, имевшие и имеющие цель - уничтожение нашего Отечества, но действующая против нас чуть-чуть другими способами!

15:41    
Для 15.19.
"Моя полиция 1 мая меня защитила от национал-предателей России!" ... Это как, пришли домой и с дивана подняли???

15:19    
Вставай страна огромная, вставай на смертный бой! С проклятыми гей-европейцами, с прозападной ордой! Моя полиция 1 мая меня защитила от национал-предателей России! Спасибо ей!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
18:27 Навальный попросил главу центра паллиативной помощи не баллотироваться в Мосгордуму

18:03 Тетердинко предложил присваивать чины гражданским служащим за особые заслуги   1

17:59 На строительство нового корпуса больницы Марии Магдалины уйдет 1 млрд рублей

17:35 Депутаты Петербурга придумали ещё один способ борьбы с коллекторами   1

17:33 Лев Лурье объявил, что будет голосовать за Бортко   1

16:58 Шишлов выступил за общественное расследование действий силовиков на Первомае   4

16:48 Замглавы Московского района заработал в 5,5 раз больше своего начальника   2

16:27 Лимонов обвинил в трагедии "Суперджета" пассажиров   1

15:59 К зиме в Петербург приедут новые уборочные машины за 3 млрд рублей

15:33 Беглов выступил за смягчение параметров, позволяющих считаться "блокадником"   2

15:10 Активисты “Левого фронта” планируют пикеты в поддержку Пивоварова и Шуршева   6

14:59 Генпрокуратура: Проблема с мусорными протестами в Архангельске возникла, потому что с людьми не работали   2

14:26 По делу о поставке "грязной" нефти в Белоруссию задержаны 4 человека   3

14:17 Пресс-секретарь Амосова оштрафован на 20 тысяч рублей за Первомай   1

14:03 "Юноши не дотянули": воспитанницы "Юнармии" Кронштадта примут участие в параде Победы

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.