Лимонов обвинил в трагедии "Суперджета" пассажиров

Писатель и политик Эдуард Лимонов резко прошелся по тем, кто, на его взгляд, повинен в большом количестве жертв пожара на борту самолета Sukhoi Superjet в Шереметьево, а именно по пассажирам, забиравшим свои личные вещи в ущерб остальным. По его словам, именно в хвосте самолета такой модели, где и погибло большинство пассажиров, располагаются места бизнес-класса для наиболее состоятельных граждан.

"Жлобьё, взявшееся извлекать из гнёзд над головами свой багаж, наверняка затормозило экстренную эвакуацию пассажиров из самолёта минут так на пятнадцать и несомненно повинно если не во всех, не в сорок одном убийстве, то часть убийств лежит на них, на этих жлобах", - сурово заметил автор в "Живом журнале".

Версия расследования, однако, гласит, что пассажиры на скорость эвакуации существенно не повлияли.

Лимонову представляется верным установить специальный сигнал "сверх-тревоги", звуковой и световой, понуждавший бы пассажиров авиалайнеров в аварийных ситуациях мчаться прочь наружу при первой возможности - без верхней одежды и чемоданов.

Безжалостное деревенское сознание "дорогих россиян" проявилось с этим багажом, мораль его - "да ты хоть сдохни, а я выну свой багаж, без багажа не уйду". — Эдуард Лимонов

Версия, согласно которой катастрофа была вызвана молнией, представляется писателю циничной и преследующей коммерческие интересы производителя самолетов.

Беда случилась поздно вечером 5 мая в столичном аэропорту Шереметьево при экстренной посадке. 37 из 78 людей на борту сумели спастись.