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17:33

Лев Лурье объявил, что будет голосовать за Бортко

фото ЗакС политика Лев Лурье объявил, что будет голосовать за Бортко

Выступая на радиостанции "Эхо Петербурга", историк и общественный деятель Лев Лурье, ранее не замеченный в симпатиях к коммунистической идеологии, заявил о том, что на предстоящих губернаторских выборах в Петербурге окончательно определился с кандидатом: он намерен голосовать за кинорежиссера Владимира Бортко, выдвинутого КПРФ.

Одним из факторов, натолкнувших его на такое решение, стала появившаяся у него уверенность в том, что ни Оксана Дмитриева, ни Борис Вишневский не войдут в "шорт-лист", а, выбирая между врио губернатора Александром Бегловым и Бортко, Лурье без тени сомнения склоняется к кандидатуре последнего.

Ну а почему нет? Он "Собачье сердце" поставил, туда-сюда, интеллигентный человек, говорит точно лучше, чем Беглов, а для губернатора очень важна представительность. Вот как будет Беглов встречаться с английской королевой? Я не уверен, что все будет удачно, а за Бортко я уверен.

Лев Лурье - о Владимире Бортко

Лурье иронично добавил, что в данном случае следует воспринимать его слова как официальное признание в симпатиях к коммунистической партии.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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17:49    
Вот это прогиб под Бортко!!! Но верить Лурье нельзя!!! Он хуже Вишневского...

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