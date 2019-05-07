Лев Лурье объявил, что будет голосовать за Бортко

Выступая на радиостанции "Эхо Петербурга", историк и общественный деятель Лев Лурье, ранее не замеченный в симпатиях к коммунистической идеологии, заявил о том, что на предстоящих губернаторских выборах в Петербурге окончательно определился с кандидатом: он намерен голосовать за кинорежиссера Владимира Бортко, выдвинутого КПРФ.

Одним из факторов, натолкнувших его на такое решение, стала появившаяся у него уверенность в том, что ни Оксана Дмитриева, ни Борис Вишневский не войдут в "шорт-лист", а, выбирая между врио губернатора Александром Бегловым и Бортко, Лурье без тени сомнения склоняется к кандидатуре последнего.

Ну а почему нет? Он "Собачье сердце" поставил, туда-сюда, интеллигентный человек, говорит точно лучше, чем Беглов, а для губернатора очень важна представительность. Вот как будет Беглов встречаться с английской королевой? Я не уверен, что все будет удачно, а за Бортко я уверен. — Лев Лурье - о Владимире Бортко

Лурье иронично добавил, что в данном случае следует воспринимать его слова как официальное признание в симпатиях к коммунистической партии.

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