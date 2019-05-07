Замглавы Московского района заработал в 5,5 раз больше своего начальника

Администрация Московского района опубликовала сведения о доходах чиновников за 2018 год. Лидером по заработкам стал первый заместитель главы района Владимир Эпельман, задекларировавший 13,7 млн рублей.

За 2017 год Эпельман отчитался лишь о 2,8 млн рублей доходов. Вероятно, чиновник удачно продал недвижимость. В прошлой декларации он указывал в собственности квартиру площадью 95,5 кв. метров, а на этот раз она в документе не фигурирует.

Глава района Владимир Ушаков за прошлый год заработал 2,4 млн рублей. Его доход практически не изменился с прошлого отчетного периода. В собственности у него все те же 8 участков, три дома, квартира, два гаража для автомобилей и еще один для лодки с комнатой отдыха.

Кроме Эпельмана у Ушакова еще четверо заместителей. Никита Александров отчитался о 1,8 млн рублей дохода за 2018 год. Дмитрий Клевцов задекларировал 1,6 млн рублей. Павел Бурмистров заработал 1,3 млн рублей. По итогам 2017 года наибольший доход среди замов Ушакова указала Екатерина Кутыева с 5,3 млн рублей. На этот раз она стала "беднейшей" среди заместителей главы - в ее отчете указан всего 1,1 млн рублей.

Ничего за весь 2018 год не заработала специалист 1-й категории отдела молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями Анна Терещенко. В прошлом отчете она указывала 158 тысяч рублей.

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