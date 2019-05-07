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17:35

Депутаты Петербурга придумали ещё один способ борьбы с коллекторами

фото ЗакС политика Депутаты Петербурга придумали ещё один способ борьбы с коллекторами

Депутаты Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок и Владимир Носов выступили с федеральной инициативой, которая запретит миноритарным акционерам получать информацию о банковской или страховой тайне своей организации. 

Законопроект касается только акционеров кредитных и страховых компаний.  Согласно документу, доступ к охраняемой законом информации должны получать только акционеры с долей более 25%. Если доля меньше, то для доступа к данным миноритарий обязан дать расписку о неразглашении информации.  «На практике нередки случаи, когда миноритарные акционеры, злоупотребляя своим правом на доступ к документам акционерного общества, получают доступ к охраняемой законом информации и в последующем используют ее для корпоративного шантажа», - сообщается в пояснительной записке к проекту.

По словам Дениса Четырбока, законопроект направлен на борьбу с коллекторами и мошенниками. Депутат сообщил, что были случаи, когда злоумышленники покупали небольшую долю в банке и получали данные обо всех клиентах организации. 

- То есть в данном случае человек получает доступ к неограниченному количеству информации об аккредитованных лицах и их долгах. И дальше она может быть использована, соответственно, в таких не совсем правомерных целях: дойти до коллекторов или до мошенников, которые будут терроризировать людей, - рассказал Четырбок в разговоре с ЗАКС.ру.

Депутат считает, что акционеры с долей в 25% и более являются крупными собственниками. Они заинтересованы исключительно в работе организации, а не в участии в «коллекторских историях», уверен автор инициативы.

Ранее нападкам коллекторов подвергся глава комитета по культуре Константин Сухенко. Его «атакуют» из-за долга учительницы музыки. Она заняла у микрофинансовой организации 15 тысяч рублей, возвращала частями, но из-за промедлений долг вырос до 90 тысяч рублей. Сухенко отговорил учительницу отдавать эту сумму. Сам председатель комитета пожаловался, что коллекторы общались с ним и его семьей по телефону в грубой форме. Из-за этого он рассматривает вариант обращения в прокуратуру.



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18:15    
Депутатам следует грамотно подходить к вопросам займа. Разграничить понятие  суммы долга кредитора на непосредственно сумму займа и суммы финансовых санкций (штрафов, пени). Если сумма  займа заемщиком не погашена, эту сумму взыскивают коллекторы.  Суммы финансовых санкций после момента погашения  суммы займа не должны изменяться и подлежат взысканию через суд.
Следует ограничить ставку пеней. И тогда станет меньше желающих наживаться на беде нищих граждан, которые даже на платье берут кредит (известная реклама).

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