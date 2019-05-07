На строительство нового корпуса больницы Марии Магдалины уйдет 1 млрд рублей

Петербургское правительство намерено потратить на строительство нового корпуса больницы святой Марии Магдалины около 1 млрд рублей, передает ТАСС. Ожидается, что медицинское учреждение откроется не позднее 2022 года.

"Проект экспертизу прошел, одобрен. Мы планируем, что в этом году начнется строительство, я надеюсь, что в ближайшие два-три года мы порадуем горожан и гостей города этим новым корпусом", - рассказал главврач Автандил Микава, добавив, что первый транш из городского бюджета в размере 50 млн рублей на строительно-монтажные работы уже выделили.

Здание на 1 линии будет иметь пять этажей. В нем планируют разместить отделения кардиологии, ревматологии и аллергологии, на сегодняшний день разбросанные по территории Васильевского острова.

Больница святой Марии Магдалины - одна из старейших в городе. Первый и главный ее корпус расположен возле Тучкова моста. Его сделали доступным для посетителей еще при императоре Николае Первом, в первой половине девятнадцатого века.

Ход работ в новом здании в 2018 году критиковал бывший вице-губернатор Игорь Албин.

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