Тетердинко предложил присваивать чины гражданским служащим за особые заслуги

Лидер фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Петербурга Александр Тетердинко 6 мая внес законопроект, предусматривающий возможность присваивать классные чины «за особые отличия в гражданской службе».

В настоящее время для присвоения очередного классного чина необходимо пройти определенные сроки государственные службы. Тетердинко предлагает дать возможность продвигаться по госслужбе до истечения срока чина. По словам депутаты, это необходимо в качестве меры поощрения.

В случае принятия закона, он вступит в силу с начала 2020 года.

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