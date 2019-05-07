Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

18:27

Навальный попросил главу центра паллиативной помощи не баллотироваться в Мосгордуму

фото ЗакС политика Навальный попросил главу центра паллиативной помощи не баллотироваться в Мосгордуму

Политик Алексей Навальный опубликовал обращение к руководителю центра паллиативной помощи Нюте Федермессер, намеренной участвовать в выборах в Московскую городскую думу по одному округу с юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь. По его убеждению, власть пытается использовать добрую репутацию женщины в своих целях и расколоть протестный электорат, поскольку формально предполагается, что известный благотворитель будет представлять не "Единую Россию", а пойдет как самовыдвиженец.

"Если Вы это сделаете, это будет уже не демонстрация «неоппозиционности» и почтения к власти, это будет прямое участие в борьбе с демократическими силами. Не компромисс и даже не конформизм, а настоящий коллаборационизм", - категорично написал Навальный, уверяя оппонента в том, что ее "подговаривают" нехорошие люди от власти.

В ноябре 2018 года Федермессер вступила в лоялистскую организацию "Общероссийский народный фронт", после чего представители демократической общественности, ранее считавшие главу паллиативного фонда "своей", в значительной своей массе выступили с осуждением этого поступка.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
21:04 Дмитриева: Организаторы Первомая могли бы подготовиться более четко   6

20:33 Совершаева возглавит группу Смольного по подготовке к выборам   5

19:59 Смольный подтвердил свое расставание с идеей об океанариуме в парке Интернационалистов

19:57 У Казанского собора прошел пикет против Беглова   13

19:45 Суд оштрафовал на 20 тысяч рублей ещё двух задержанных на Первомае   2

19:32 Удальцов допустил, что разгоном Первомая Беглова могли "подставить"   6

18:48 "Ловца покемонов" Соколовского освободили от уголовной ответственности

18:27 Навальный попросил главу центра паллиативной помощи не баллотироваться в Мосгордуму

18:19 По миллиону за десять серебреников: “Матильда” снова довела до суда

18:03 Тетердинко предложил присваивать чины гражданским служащим за особые заслуги   4

17:59 На строительство нового корпуса больницы Марии Магдалины уйдет 1 млрд рублей

17:35 Депутаты Петербурга придумали ещё один способ борьбы с коллекторами   3

17:33 Лев Лурье объявил, что будет голосовать за Бортко   5

16:58 Шишлов выступил за общественное расследование действий силовиков на Первомае   10

16:48 Замглавы Московского района заработал в 5,5 раз больше своего начальника   3

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.