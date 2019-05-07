Навальный попросил главу центра паллиативной помощи не баллотироваться в Мосгордуму

Политик Алексей Навальный опубликовал обращение к руководителю центра паллиативной помощи Нюте Федермессер, намеренной участвовать в выборах в Московскую городскую думу по одному округу с юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь. По его убеждению, власть пытается использовать добрую репутацию женщины в своих целях и расколоть протестный электорат, поскольку формально предполагается, что известный благотворитель будет представлять не "Единую Россию", а пойдет как самовыдвиженец.

"Если Вы это сделаете, это будет уже не демонстрация «неоппозиционности» и почтения к власти, это будет прямое участие в борьбе с демократическими силами. Не компромисс и даже не конформизм, а настоящий коллаборационизм", - категорично написал Навальный, уверяя оппонента в том, что ее "подговаривают" нехорошие люди от власти.

В ноябре 2018 года Федермессер вступила в лоялистскую организацию "Общероссийский народный фронт", после чего представители демократической общественности, ранее считавшие главу паллиативного фонда "своей", в значительной своей массе выступили с осуждением этого поступка.