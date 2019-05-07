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Новости

19:32

Удальцов допустил, что разгоном Первомая Беглова могли "подставить"

фото ЗакС политика Удальцов допустил, что разгоном Первомая Беглова могли "подставить"

Политик Сергей Удальцов подвел итоги первой череды майских праздников через видеоблог возглавляемого им движения "Левый фронт". Жестокий разгон первомайских демонстраций, в особенности запомнившийся общественности в центре Петербурга, он связывает с нервозностью власти, которая якобы чувствует неуверенность в собственных силах перед сентябрьскими выборами, и "очередной виток точечных репрессий - яркое тому свидетельство". Своими единомышленниками, выступавшими на Первомай, Удальцов более чем доволен. Ход событий подсказывает политику левых убеждений, что единый день голосования 8 сентября станет "рубежным моментом" для страны.

"В Ленинграде воообще апофеоз. Когда либералы несли плакаты с критикой "Единой России" - там не было никакого криминала, это нормально - людей начали мордовать и валить на асфальт на пустом месте, что это? Так что, кто-то этого исполняющего обязанности губернатора Беглова решил подставить?", - задался вопросом политик и не смог на него ответить.

Вслед за Алексеем Навальным, который в 2011 году стал автором полюбившегося россиянам определения партии "Единая Россия", Удальцов предложил свое, уличив политических противников в трусости и лицемерии. У него вызывает "омерзение" то, что власть в канун праздника весны и труда взяла за привычку заигрывать с левым электоратом, тогда как, по его убеждению, не имеет на это морального права.

В Петербурге 1 мая задержали 69 человек - как правило, с применением грубой силы. Городской омбудсмен Александр Шишлов выступил за проведение независимого общественного расследования этих событий.



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22:04    
20:57 Что-то Эрдогану не понравилось, когда саудовский король послал убийц "убрать" журналиста на территории саудовского посольства в Турции. У саудитов тоже "цель оправдывала средства". Таких "оправдальщиков" полно в истории, только все они с трупным душком от следов своих злодеяний.

21:45    
Удальцов всегда славился неумением логично мыслить и четко говорить!

20:57    
20:52. Цель оправдывает средства! Вон, к примеру, султан Турции Эрдоган отменил итоги выборов мэра в Стамбуле! И что? На то он и султан!

20:52    
Нет никакого смысла выяснять: Беглов подставил полицейских 1 мая, полицейские подставили Беглова или их обоих подставила президентская администрация? Все они проявили себя, как имитация ЗАКОННОЙ власти, готовые ради целесообразности без кол[цензура]ия нарушать законы.

20:11   Виталий  
Ага, то есть  Удальцов , который когда-то зарядил с нефига журналистке в табло, будет рассказывать, что людей «мордовали и валили на асфальт на пустом месте»?!
Из «пустых мест» тут только товарищ Удальцов, который игнорирует факт провокаций со стороны оппозёров. А они  имели место быть на том мероприятии.

19:49    
Доблестные питерские полицейские 1 мая мне напомнили патриотически настроенных военных Венесуэлы, не давших американских подстилкам сместить законно избранного президента Мадуру. И там и здесь силовики выполнили свой долг по защите Отечества от западных наймитов!

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