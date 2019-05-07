Удальцов допустил, что разгоном Первомая Беглова могли "подставить"

Политик Сергей Удальцов подвел итоги первой череды майских праздников через видеоблог возглавляемого им движения "Левый фронт". Жестокий разгон первомайских демонстраций, в особенности запомнившийся общественности в центре Петербурга, он связывает с нервозностью власти, которая якобы чувствует неуверенность в собственных силах перед сентябрьскими выборами, и "очередной виток точечных репрессий - яркое тому свидетельство". Своими единомышленниками, выступавшими на Первомай, Удальцов более чем доволен. Ход событий подсказывает политику левых убеждений, что единый день голосования 8 сентября станет "рубежным моментом" для страны.

"В Ленинграде воообще апофеоз. Когда либералы несли плакаты с критикой "Единой России" - там не было никакого криминала, это нормально - людей начали мордовать и валить на асфальт на пустом месте, что это? Так что, кто-то этого исполняющего обязанности губернатора Беглова решил подставить?", - задался вопросом политик и не смог на него ответить.

Вслед за Алексеем Навальным, который в 2011 году стал автором полюбившегося россиянам определения партии "Единая Россия", Удальцов предложил свое, уличив политических противников в трусости и лицемерии. У него вызывает "омерзение" то, что власть в канун праздника весны и труда взяла за привычку заигрывать с левым электоратом, тогда как, по его убеждению, не имеет на это морального права.

В Петербурге 1 мая задержали 69 человек - как правило, с применением грубой силы. Городской омбудсмен Александр Шишлов выступил за проведение независимого общественного расследования этих событий.

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