Суд оштрафовал на 20 тысяч рублей ещё двух задержанных на Первомае

Невский районный суд назначил штрафы по 20 тысяч рублей двум задержанным на общедемократическом шествии 1 мая - Павлу Иванкину и Артему Шленову. Об этом ЗАКС.Ру 7 мая сообщил представитель обвиняемых, правозащитник Динар Идрисов.

Задержанных на шествии обвинили в нарушении установленного порядка проведения акции (ч.5 с.20.2 КоАП). Максимальное наказание по статье – 20 тысяч рублей. По словам Идрисова, судье придется мотивировать такой размер штрафа.

- Формально горсуд на этом основании может решения отменить и вернуть на повторное рассмотрение, поскольку максимальный размер штрафа может быть назначен при повторном привлечении или при каких-то отягчающих последствиях виновного лица, - пояснил правозащитник.

Идрисов сообщил, что он с подзащитными намерен обжаловать решение Невского районного суда. Также он заявил, что судья Светлана Петий не одобрила большинство ходатайств. В частности, о допросе свидетелей и исследовании доказательств на заседании. При этом, судья удовлетворила ходатайства о приобщении позиции уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова о разгоне Первомайского шествия и официальное заявление Amnesty International о признании всех задержанных 1 мая узниками совести.

Во время рассмотрения дела Артема Шленова судья удалила с заседания его второго защитника Антона Грачева. В разговоре с ЗАКС.Ру он сообщил, что судья требовала от защитников выражать свою позицию буквально «в два слова». Когда Грачев не смог уложиться в этот лимит, его удалили с заседания.

- Ну какие два слова? С третьего слова началось перебивание. Как можно защищать человека, у которого в материалах дела написано без преувеличения тысяча слов белиберды? И я должен в два слова уместить свою защиту, - поделился негодованием правозащитник.

По мнению Идрисова, судья была очень раздражительна во время заседания.

- Ее, видимо, сильно раздражает очевидность того бреда, который ей приходится рассматривать. Она, наверно, понимает, что никаких доказательств несогласованного митинга, возникшего на фоне согласованного шествия нет, - считает представитель обвиняемых.

На 7 мая было назначено рассмотрение дел пятерых задержанных на Первомайском шествии. Двое обвиняемых не смогли присутствовать в суде. Рассмотрение их дел отложили, сообщил Идрисов.

О результате первого за день рассмотрения дела задержанного на Первомае - пресс-секретаря депутата Михаила Амосова и члена «Движения демократического обновления» Вадима Сафонова - ЗАКС.Ру писал ранее. Его признали виновным и назначили штраф в 20 тысяч рублей.

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