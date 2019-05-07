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7 мая, 19:45

Суд оштрафовал на 20 тысяч рублей ещё двух задержанных на Первомае

фото ЗакС политика Суд оштрафовал на 20 тысяч рублей ещё двух задержанных на Первомае

Невский районный суд назначил штрафы по 20 тысяч рублей двум задержанным на общедемократическом шествии 1 мая  - Павлу Иванкину и Артему Шленову. Об этом ЗАКС.Ру 7 мая сообщил представитель обвиняемых, правозащитник Динар Идрисов.

Задержанных на шествии обвинили в нарушении установленного порядка проведения акции (ч.5 с.20.2 КоАП). Максимальное наказание по статье – 20 тысяч рублей. По словам Идрисова, судье придется мотивировать такой размер штрафа. 

- Формально горсуд на этом основании может решения отменить и вернуть на повторное рассмотрение, поскольку максимальный размер штрафа может быть назначен при повторном привлечении или при каких-то отягчающих последствиях виновного лица, - пояснил правозащитник.

Идрисов сообщил, что он с подзащитными намерен обжаловать решение Невского районного суда. Также он заявил, что судья Светлана Петий не одобрила большинство ходатайств. В частности, о допросе свидетелей и исследовании доказательств на заседании. При этом, судья удовлетворила ходатайства о приобщении позиции уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова о разгоне Первомайского шествия и официальное заявление Amnesty International о признании всех задержанных 1 мая узниками совести. 

Во время рассмотрения дела Артема Шленова судья удалила с заседания его второго защитника Антона Грачева. В разговоре с ЗАКС.Ру он сообщил, что судья требовала от защитников выражать свою позицию буквально «в два слова». Когда Грачев не смог уложиться в этот лимит, его удалили с заседания. 

- Ну какие два слова? С третьего слова началось перебивание. Как можно защищать человека, у которого в материалах дела написано без преувеличения тысяча слов белиберды? И я должен в два слова уместить свою защиту, - поделился негодованием правозащитник. 

По мнению Идрисова, судья была очень раздражительна во время заседания. 

- Ее, видимо, сильно раздражает очевидность того бреда, который ей приходится рассматривать. Она, наверно, понимает, что никаких доказательств несогласованного митинга, возникшего на фоне согласованного шествия нет, - считает представитель обвиняемых. 

На 7 мая было назначено рассмотрение дел пятерых задержанных на Первомайском шествии. Двое обвиняемых не смогли присутствовать в суде. Рассмотрение их дел отложили, сообщил Идрисов.

О результате первого за день рассмотрения дела задержанного на Первомае - пресс-секретаря депутата Михаила Амосова и члена «Движения демократического обновления» Вадима Сафонова - ЗАКС.Ру писал ранее. Его признали виновным и назначили штраф в 20 тысяч рублей.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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7 мая, 21:07    
Судебная декорация циничного произвола властной вертикали.

7 мая, 19:52    
Хорошая новость! 20 тысяч пустить на премии полицейским за хорошо выполненную работу!

Страница 1-ая (всего: 1)
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