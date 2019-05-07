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Новости

19:57

У Казанского собора прошел пикет против Беглова

фото ЗакС политика У Казанского собора прошел пикет против Беглова

Вечером во вторник, 7 мая, на Невском проспекте единственный представитель арт-группы “Свободная Русь” Вадим Казак провел одиночный пикет против врио губернатора Петербурга Александра Беглова и задержаний 1 мая.

Акция прошла неподалеку от Казанского собора. Полиция следила за пикетом, но не препятствовала его проведению.

По словам Казака, это его политический дебют. Ранее арт-группа, в которой, как отметил активист, состоит он сам и два его помощника, никаких акций не устраивала.

- Этой весной что-то ёкнуло и вот, - объяснил Казак начало своей политической активности.

Казак держал в руках плакаты, скрепленные в виде книжки и громким голосом призывал прохожих возрождать земства, то есть управление страной снизу, ругался на сенатора Андрея Клишаса и неоднократно повторял лозунг "За любого кроме Беглова".

В беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру основатель новой арт-группы заявил, что его цель - не дать Александру Беглову стать губернатором Петербурга.

Активист заявил, что пригласил на свою акцию представителей Либертарианской партии и петербургского штаба Навального, но поддержать его со своим плакатом пришли только участники “бессрочного протеста”.

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В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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23:19    
Интересно, что Брехлов курил перед своим выступлением. Он явно лыка не вязал и плохо соображал, если так обозвал петербуржцев. И не в бане за пивком проговорился, а в публичном выступлении на Дворцовой площади под телекамеры.
https://twitter.com/i/status/1123528163055816704
https://youtu.be/Z6CcvkFsct8
http://www.rosbalt.ru/piter/2019/05/01/1779259.html?
https://youtu.be/SoE5kI7bfKI
https://vk.com/video-177789971_456239420

23:15    
"Активнутые, противные..." - это из выступления Беглова на Дворцовой площади. Смотрите видеозаписи
https://twitter.com/i/status/1123528163055816704

https://youtu.be/Z6CcvkFsct8
http://www.rosbalt.ru/piter/2019/05/01/1779259.html?
https://youtu.be/SoE5kI7bfKI
https://vk.com/video-177789971_456239420

22:13    
21:29 Не на Исаакиевской было это безобразие, на Дворцовой.

21:29    
21:17 Наберите "активнутые противные" в поисковике и насладитесь видеозаписью митинга на Исаакиевской из ютуба.

21:27    
Всех прозападных экстремистов грузить в телячьи вагоны под лай караульных собак и отправлять в Воркуту, Норильск, Магадан и тд.! Пусть там на Родину поработают бесплатно, может тогда до них и дойдёт, что нельзя крушить Россию в интересах Госдепа!

21:19    
такой ДУРИ В ПИТЕРЕ НАВАЛОМ- начиная с МОТВЫ

21:17    
21.13.
Если не трудно, напишите, кто это так о нас отозвался?

21:13    
На плакатах всё правильно. Разве может человек в адекватном и трезвом состоянии назвать на массовом митинге петербуржцев "активнутыми" и "противными"?

21:02    
Молодец, Казак, прямо орел! Симпатично смотрится...

21:00    
20.11 и 20.50.
Ну что вы такие злобные, тролли?

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