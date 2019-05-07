Дмитриева: Организаторы Первомая могли бы подготовиться более четко

Депутат петербургского парламента от Партии роста Оксана Дмитриева поделилась в радиоэфире своим рассуждением относительно того, почему первомайское шествие оказалось столь жестоко разогнанным и привело к обременительным для его участников юридических последствий. Она привела в сравнение Первомай 2017 года, когда организаторы отказались от политических лозунгов и в итоге оказались по-своему правы.

"Нужно было более четко организационно все подготовить и быть готовыми к любым эксцессам и давлению с другой стороны. Если это объединенная колонна разных политических сил, то должны быть общие лозунги - например, "за свободные выборы" - за которые все могут нести ответственность", - поделилась политик своими соображениями на тему.

При этом Дмитриева подчеркнула, что не считает действия ни одного из демонстрантов "провокацией" - вопреки некоторым людям, публично оправдывающим поведение правоохранителей.

На Лиговском и Невском проспектах 1 мая задержали 69 человек - чаще всего, с использованием грубой силы. Городской омбудсмен Александр Шишлов ратует за проведение независимого общественного расследования спорных событий.

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